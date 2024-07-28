快訊

Live／勝利女王來了！羽球女單戴資穎首戰比利時譚蓮妮全力爭勝

午後雷陣雨來了！3縣市發布大雨特報 恐下到晚上

奧運拳擊／奈及利亞對手藥檢未過 吳詩儀直闖8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲嘉屏颱風農損各逾3億元 作物香蕉近2.5億元最傷

中央社／ 台北28日電
凱米颱風造成屏東農損慘重，屏東九如香蕉園幾乎全倒損失慘重。圖/聯合報系資料照
凱米颱風造成屏東農損慘重，屏東九如香蕉園幾乎全倒損失慘重。圖/聯合報系資料照

農業部更新最新颱風凱米農損，截至今天上午11時，總計損失新台幣18億餘元，其中以屏東縣、嘉義縣、雲林縣皆逾3億元最顯著，農產部分以香蕉損失近2.5億元最多。

農業部今天下午發布新聞稿更新「113年凱米颱風農業災情報告」，受凱米影響造成農業災情，截至今天上午11時，農業產物及民間設施估計損失計18億3871萬元。

縣市受損情形，以屏東縣損失3億8620萬元、嘉義縣損失3億8467萬元、雲林縣損失3億6838萬元、台南市損失1億4253萬元、高雄市損失1億4062萬元及南投縣損失1億756萬元較為嚴重。

農產估計損失金額12億6065萬元，農作物被害面積1萬6721公頃，損害程度26%，換算無收穫面積4347公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積2883公頃，損害程度26%，換算無收穫面積744公頃，損失金額2億4194萬元，其次為梨8464.8萬元、番石榴8382.5萬元、木瓜7602.8萬元、落花生5547.1萬元等。

畜產估計損失金額2億5040萬元，受損畜禽主要為雞185萬隻，受損金額2億1480萬元，其次為鴨、豬、鵝等；漁產估計損失金額2億7036萬元，受損漁產主要為牡蠣，換算災損面積3063公頃，受損金額1億8610萬元，其次為虱目魚（含文蛤池工作魚）及淡水長腳蝦等。

民間設施估計損失金額5731萬元，其中包含農田流失及埋沒，估計損失金額274萬元，主因農田埋沒3.3公頃，農田流失0.1公頃；農業設施估計損失金額5001萬元，主因水平棚架網室及塑膠布溫網室損失；畜禽設施估計損失金額126萬元，主因畜禽舍半倒；漁業設施估計損失金額330萬元，主要為箱網及防疫型簡易養殖設施損失。

凱米颱風 災損 香蕉

延伸閱讀

農損台中現金救助僅8項 楊瓊瓔：災後倒一片籲中央放寬

凱米造成彰化縣損失超過7萬隻雞 畜牧納入全品項救助

民宅修繕鷹架不敵颱風殃及鄰房 中市府開罰屋主包商

颱風凱米災情1萬5775件 10死、2失蹤、897傷

相關新聞

凱米颱風16萬餘戶停水 台水積極搶修全面恢復供水

凱米颱風過境，造成全台最高停水達16萬1,244戶，台水同仁不懼風雨、克服施工環境艱難，積極投入搶修，已全面恢復供水。

雲嘉屏颱風農損各逾3億元 作物香蕉近2.5億元最傷

農業部更新最新颱風凱米農損，截至今天上午11時，總計損失新台幣18億餘元，其中以屏東縣、嘉義縣、雲林縣皆逾3億元最顯著，...

凱米持續大亂海空交通 15航班次取消延誤

凱米颱風襲台，造成交通運輸大亂，交通表示，今天空運國內線取消2架次及延誤1架次；航運部分，布袋-馬公等3航線、共12船班...

凱米颱風16萬餘戶停水 台水積極搶修昨已全面恢復供水

凱米颱風過境，造成全台最高停水達16萬1244戶，經濟部表示，台水同仁不懼風雨、克服施工環境艱難，積極投入搶修，於27日...

凱米橫掃阻公路！10段搶通中3段單線雙向通行

凱米颱風導致多處公路路段毀損，交通部公路局表示，截至今（28日）上午10時止，仍有10處道路無法通行、3處道路單線雙向通...

凱米重創台鐵！花蓮和仁崇德段2萬土方淹軌道 估8月3日搶通

凱米颱風重創台鐵，台鐵北迴線花蓮和仁崇德段26日晚至27日上午發生2波大量土石流淹沒軌道，估計高達2萬方土石需要清理搶修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。