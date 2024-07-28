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雲嘉屏颱風農損各逾3億元 作物香蕉近2.5億元最傷
農業部更新最新颱風凱米農損，截至今天上午11時，總計損失新台幣18億餘元，其中以屏東縣、嘉義縣、雲林縣皆逾3億元最顯著，農產部分以香蕉損失近2.5億元最多。
農業部今天下午發布新聞稿更新「113年凱米颱風農業災情報告」，受凱米影響造成農業災情，截至今天上午11時，農業產物及民間設施估計損失計18億3871萬元。
縣市受損情形，以屏東縣損失3億8620萬元、嘉義縣損失3億8467萬元、雲林縣損失3億6838萬元、台南市損失1億4253萬元、高雄市損失1億4062萬元及南投縣損失1億756萬元較為嚴重。
農產估計損失金額12億6065萬元，農作物被害面積1萬6721公頃，損害程度26%，換算無收穫面積4347公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積2883公頃，損害程度26%，換算無收穫面積744公頃，損失金額2億4194萬元，其次為梨8464.8萬元、番石榴8382.5萬元、木瓜7602.8萬元、落花生5547.1萬元等。
畜產估計損失金額2億5040萬元，受損畜禽主要為雞185萬隻，受損金額2億1480萬元，其次為鴨、豬、鵝等；漁產估計損失金額2億7036萬元，受損漁產主要為牡蠣，換算災損面積3063公頃，受損金額1億8610萬元，其次為虱目魚（含文蛤池工作魚）及淡水長腳蝦等。
民間設施估計損失金額5731萬元，其中包含農田流失及埋沒，估計損失金額274萬元，主因農田埋沒3.3公頃，農田流失0.1公頃；農業設施估計損失金額5001萬元，主因水平棚架網室及塑膠布溫網室損失；畜禽設施估計損失金額126萬元，主因畜禽舍半倒；漁業設施估計損失金額330萬元，主要為箱網及防疫型簡易養殖設施損失。
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