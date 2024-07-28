蘇花交通受阻水路疏運 新台馬輪首航次載386人

颱風凱米過境，造成蘇花鐵路和公路多處發生坍方及土石流，交通受阻，交通部緊急調度新台馬輪，免費提供民眾搭乘返鄉，首航次今天上午8時許從蘇澳港出發，共載運386人。

今天一早，已有許多旅客攜家帶眷，帶著行李在蘇澳港旅運中心等候登船，海巡署北部分署第一巡防區也調度第一岸巡隊，配合交通部航港局支援疏運期間人車檢查作業，航港局表示，首航次共載386人、41輛自小客車、2輛貨車與9輛機車，至於花蓮往蘇澳航次，預計今天下午1時30分開航。

航港局指出，今天起至30日已安排疏運航班，新台馬輪明天從蘇澳往花蓮開航時間為上午9時，30日為上午10時，花蓮往蘇澳開航時間為明天下午2時，30日為下午4時，請搭乘民眾提早1小時30分報到。

航港局表示，新台馬輪可載運642名旅客，為提供便民服務，民眾可加入航港局官方LINE帳號登記欲搭乘的航班，不用前往港口現場登記。

根據航港局官方LINE資料顯示，船上可容納車輛數量為小客貨30輛、大客貨6輛、機車8輛，另候補小客貨10輛。明天和30日蘇澳往花蓮航班「車輛」已預約額滿，至於花蓮往蘇澳航班，明天「大型車輛」和「小型車輛」已登記額滿，30日「小型車輛」也已登記額滿，無法辦理登記。