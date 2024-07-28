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颱風凱米灌注全台水庫逾20億噸 曾文烏山頭進帳最多

中央社／ 台北28日電

颱風凱米帶來驚人雨量，據最新統計，全台水庫估進帳20億2161萬噸水量，其中以南部水庫降雨效益超過10億噸最多，光是聯合運用的曾文、烏山頭水庫就進帳7.85億噸。

儘管交通部中央氣象署已於26日解除颱風凱米的海上、陸上警報，颱風過境雨量持續挹注全台水庫。

根據水利署統計，自23日上午7時至今天上午7時為止，在颱風過境雨量挹注下，全台水庫降雨效益估達20億2161萬噸，其中已有近14.7億噸入庫，剩下約5.5億噸將在未來幾天流入水庫。

南部水庫這次在颱風凱米驚人雨量灌注下，累計降雨效益超過10億噸，其中又以聯合運用的曾文、烏山頭水庫進帳7.85億噸最多，其中7.5億噸水量已入庫；同時，南化水庫也收穫1.83億噸。

中部水庫方面，累計降雨效益為7.23億噸，其中德基水庫進帳2.54億噸最多且現已有1.76億入庫，湖山水庫收穫1.85億噸居次，日月潭、霧社水庫進帳1.6億噸。

北部水庫累計進帳逾2.96億噸水，以石門水庫收穫最多，預計進帳約1.98億噸，目前1.76億噸已入庫，翡翠水庫收穫7450萬噸，寶山、寶二水庫合計進帳1080萬噸。離島地區水庫則進帳161萬噸水量。

在全台水庫蓄水概況方面，據最新統計，北部地區石門水庫蓄水率高達98.09%，接近滿庫；翡翠水庫蓄水率79.96%、新山水庫蓄水率85.32%、寶山第二水庫蓄水率93.91%。

中部地區鯉魚潭水庫蓄水率為99.37%，日月潭水庫蓄水率91.44%，德基水庫蓄水率為91.90%。南部地區的烏山頭水庫蓄水率為100%，南化水庫蓄水率94.97%，曾文水庫蓄水率為89.09%。

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