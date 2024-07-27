澎湖風災受困旅客 今晚全數疏運返台
颱風凱米侵襲，滯留在澎湖旅客逾萬人，連續2天在民航機132個航班，加上空軍4架C-130運輸機支援17架次疏運下，澎湖機場在晚間9時淨空，滯留旅客全數順利返台。
澎湖航空站表示，2家民航機業者昨日共飛航73個班次、6000多人；今天各航線飛行59個（含班加班機）班次，疏運5800多人。
澎湖航空站表示，澎湖機場在颱風過後疏運計畫，隨然這兩天澎湖上空仍有風雨，但飛行還算順利。2天來各航線飛行132架次，疏運旅客逾1萬2000人。澎湖機場在晚間9時淨空，滯留旅客全數順利返台。
至於軍方支援部分，空軍4架C-130運輸機昨天支援11架次，其中台北5航次、高雄6航次，支援載運770人；今天支援6架次，包括台北2架次、高雄4架次，總計419人。2天來支援17航次、1189人返台。
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