水庫大進帳入流量高達20億噸 滿足「1條件」可用到明年枯水期

凱米颱風帶豐沛雨量，水庫集水區收獲滿滿，經濟部水利署27日下午預估總降雨入流量高達20.2億噸，不少水庫滿庫而採自然溢流或調節放水，水利署表示，台灣到10月底以前都是豐水期，若年底前水庫能維持滿庫狀態，到明年枯水期5月供水也能無虞。

各主要水庫蓄水量情形，石門水庫集水區27日已無雨，傍晚蓄水率達96.7％，水利署期待後續入流量可讓石門水庫滿庫。容量更大的翡翠水庫，傍晚蓄水率79.5％，水利署表示，蓄水情形非常好，因為翡翠水庫集水區冬季也會降雨，對翡翠水庫水情通常不必擔憂。

竹科關心的水庫除了石門外，還有寶山及寶二水庫，下午蓄水率將近89.5％；中科關心的鯉魚潭水庫及德基水庫，鯉魚潭水庫滿庫，而德基水庫因為配合發電調節所以蓄水率91.3％，已相當接近滿庫狀態。

南部重要的曾文水庫加上烏山頭水庫，蓄水率達92.4％，水利署表示，曾文加烏山頭有效容量全國最大，蓄水量目前有5萬3863萬立方公尺；南化水庫目前蓄水率97.4％。

水利署認為，石門水庫達到滿庫的機會很高，台灣現在到10月是豐水期，目前可以確定豐水期供水穩定無虞，且若今年年底水庫還能維持滿庫的話，則從今年11月到明年5月的枯水期也能放心。