立榮航空飛機故障 馬祖逾百旅客滯留

颱風凱米遠離，馬祖海空停航3天後，今天空運終於恢復正常，但傍晚因飛機故障，導致立榮航空台北-南竿最末2班取消，現場仍滯留約150名旅客。

因凱米颱風影響，馬祖與台灣本島間空中交通停航3天後，今天恢復正常起降。等候候補民眾與休返台假官兵，一早就將南竿機場擠得水洩不通，但全天秩序大致良好。根據馬祖航空站統計，今日南竿機場補走約130名旅客。

馬祖航空站統計資料指出，今天南竿機場共飛9架次民航機，含1班加班機在內共疏運630人，但因立榮航空班機故障，導致B7-8766與B7-8768班次取消。現場滯留旅客約150人。北竿機場共飛3架次，疏運184人。滯留旅客約15人。此外，南竿機場全日均未達軍機起降標準。

連江縣交通旅遊局傍晚宣布，明天上午將加開1班立榮航空台北-南竿加班機，7時10分從台北松山起飛，8時35分從南竿返回松山。南竿往台北不開放訂位，將於明晨7時40分起現場候補。

台馬間船運方面，交旅局指出，新台馬輪因支援花蓮疏運，28日基隆至馬祖航班由台馬之星開航，晚間10時從基隆港出發，29日上午從南竿福澳港開往基隆。原預定新台馬輪民眾，訂位紀錄將自動轉移至新台馬輪。原定28日之基隆-馬祖夜航班次取消。

至於島際及小三通船班，交旅局說，明天全數恢復正常。