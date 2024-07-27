快訊

奧運柔道／敗部復活強碰天敵 楊勇緯拚銅牌有挑戰

獨／層層漂流木包圍！高雄林園岸際海面驚見1遺體 不排除是福順輪船員

奧運柔道／楊勇緯8強賽不敵哈薩克老將 落入敗部復活賽拚銅牌

立榮航空飛機故障 馬祖逾百旅客滯留

中央社／ 連江縣27日電

颱風凱米遠離，馬祖海空停航3天後，今天空運終於恢復正常，但傍晚因飛機故障，導致立榮航空台北-南竿最末2班取消，現場仍滯留約150名旅客。

凱米颱風影響，馬祖與台灣本島間空中交通停航3天後，今天恢復正常起降。等候候補民眾與休返台假官兵，一早就將南竿機場擠得水洩不通，但全天秩序大致良好。根據馬祖航空站統計，今日南竿機場補走約130名旅客。

馬祖航空站統計資料指出，今天南竿機場共飛9架次民航機，含1班加班機在內共疏運630人，但因立榮航空班機故障，導致B7-8766與B7-8768班次取消。現場滯留旅客約150人。北竿機場共飛3架次，疏運184人。滯留旅客約15人。此外，南竿機場全日均未達軍機起降標準。

連江縣交通旅遊局傍晚宣布，明天上午將加開1班立榮航空台北-南竿加班機，7時10分從台北松山起飛，8時35分從南竿返回松山。南竿往台北不開放訂位，將於明晨7時40分起現場候補。

台馬間船運方面，交旅局指出，新台馬輪因支援花蓮疏運，28日基隆至馬祖航班由台馬之星開航，晚間10時從基隆港出發，29日上午從南竿福澳港開往基隆。原預定新台馬輪民眾，訂位紀錄將自動轉移至新台馬輪。原定28日之基隆-馬祖夜航班次取消。

至於島際及小三通船班，交旅局說，明天全數恢復正常。

凱米颱風 南竿 立榮航空 馬祖

延伸閱讀

凱米颱風攪局…大批旅客滯留金門、澎湖 空軍C-130運輸機疏運500人

豪雨炸台東縣、南高屏花4縣市大雨 注意雷擊強陣風

今仍有6國內航班、103船班停航 國際暨兩岸航線正常

凱米颱風直撲馬祖 累計災情54件無人傷亡

相關新聞

影／百噸土石崩落、邊坡湧泉水 阿里山林鐵停駛至8月底

阿里山林鐵動支前瞻預算約23億元，費時15年修復完工，7月6日才剛全線通車，不到一個月就遇上強颱凱米，雖隧道及軌道挺過考...

安得烈食物銀行送500食物箱到災區 助災民度難關

凱米颱風襲台，造成多處地區發生土石流、淹水及道路中斷。安得烈慈善協會第一時間掌握各地災情狀況和需要，並立即包裝500箱安...

輸運金門爆滿滯留人潮 增開14架軍機與4架加班機

受凱米颱風影響，金門飛機停飛2天，昨天雖恢復起降，但因為天候不佳，僅降落14架次、取消32架次，造成大批旅客滯留金門機場...

又有土石流淹沒軌道 台鐵北迴線「和仁至崇德」通車再延5天

凱米颱風重創台鐵，北迴線和仁=崇德間東正線原定7月29日搶通，台鐵公司表示，昨天夜間花蓮地區雨勢不斷，今天上午北迴線和仁...

明離島交通有解！除布袋-馬公航線 海運可望恢復正常

凱米颱風外圍環流影響，今基隆馬祖航線、高雄馬公航線、布袋馬公航線及小琉球航線仍因局部海象不佳停航，交通部航港局表示，隨著...

影／凱米颱風尾帶來豪雨影響離島航運 交通部說話了

凱米颱風尾帶來豪雨影響離島航運和旅客疏運，交通部次長林國顯今天下午表示，民航局已經協調航空公司積極配合加大運能，也請軍方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。