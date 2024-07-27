颱風凱米農損 彰化以南、花蓮5鄉鎮全品項現金救助

颱風凱米襲台，農業部今天表示，26日已公告彰化縣以南及花蓮5鄉鎮等部分縣市農產業全品項現金救助及低利貸款，以及農業天然災害低利貸款免息半年，由農業部補貼。

農業部發布新聞指出，經過專家會議認定，26日公告部分縣市農產業全品項現金救助及低利貸款。

農業部說，包含彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及北花蓮5鄉鎮（壽豐鄉、花蓮市、吉安鄉、新城鄉、秀林鄉）等區域的農產業全品項。

以及台中市的青蔥、西瓜、苦瓜、梨、芋、胡麻、塑膠布溫網室、水平棚架網室；宜蘭縣的青蔥、西瓜、番石榴等，辦理農業天然災害現金救助與低利貸款。

為簡化勘查的方式，農業部說，針對符合農業部公告災損天氣參數的品項，倘若查證客觀條件可認定有耕作事實者，依規定即可免現勘；尚未納入災損天氣參數的品項，農業部這次也針對災情嚴重，經直轄市、縣（市）政府認定，並報農業部核定者，得免現勘。

另外，農業部說，為減輕受災農漁民負擔，協助加速災後復耕，將提供農業天災貸款半年免息措施，免息期間自民國113年8月1日起至114年1月底止，新舊貸款均免息，舊貸免申請，新貸核准後即適用，且於半年免息期間，均免收保證手續費。

農業保險方面，農業部統計，涉及颱風凱米計有15品項19張氣象參數型保單，目前已有柚、柑橘、番石榴、梨、水芋、蓮霧、木瓜、甜柿、西瓜、養殖水產、吳郭魚及虱目魚等12項氣象參數型保單風速或降水量達理賠標準，農業部農業金融署已請產險公司簡化理賠程序，主動核算並通知農民，加速理賠款撥付。

而農業部所屬試驗改良場所，則持續宣導及輔導農民病蟲害投入防治，避免病蟲害造成農作物進一步損害。