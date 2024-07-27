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颱風凱米過後 土石流、大規模崩塌警戒預報調降

中央社／ 台北27日電
農業部今天調降颱風凱米相關警戒區資訊。圖／古坑鄉公所提供
農業部今天調降颱風凱米相關警戒區資訊。圖／古坑鄉公所提供

農業部今天調降颱風凱米相關警戒區資訊，土石流紅色警戒為18條，分布於高雄市的2鄉9村，大規模崩塌紅色警戒7處，分布在高雄市、嘉義縣的6鄉7村；黃色警戒也同步調降。

颱風凱米過後，農業部農村發展及水土保持署發布調降土石流、大規模崩塌警戒區預報資訊，以上紅色警戒地區，農業部指出，地方政府應勸告或強制撤離，並做適當安置。

農業部同步調降土石流黃色警戒為551條，分布於8縣（市）42鄉（鎮市區）185村（里）；大規模崩塌黃色警戒為17處，分布在4縣（市）10鄉（鎮市區）16村（里）；地方政府應進行疏散避難勸告。

凱米颱風

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