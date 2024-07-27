凱米風災死亡慰問金80萬 卓榮泰促優先重建公共工程

颱風凱米釀災，行政院今天透過新聞稿指出，行政院長卓榮泰指示災後救協助措施「從寬、從簡、從速」，並要求成立「凱米颱風專案」，將受災地區公共工程的復原重建列為最優先施政。

行政院發言人陳世凱表示，部會政策已優先提供各項災害救助事項，包括災害慰問金，死亡或失蹤每人發給80萬元，其中包含中央慰問20萬元、地方救助20萬元、賑災基金會賑助40萬元；重傷賑助25萬元，包括中央慰問5萬元、地方救助10萬元、賑災基金會賑助10萬元；住戶淹水救助每戶最高發給2萬元，得從寬認定。

農損部分，他表示，農業部提出現金救助及低利貸款，並因應此次凱米颱風，加碼「不論新舊貸款，均免息6個月」；針對原住民提供災後救助、臨時工作、重建修繕、融資紓困；在就業方面則提供天災臨工、勞保減免傷病給付、創業貸款及穩定雇用措施、職業訓練補助；企業災損關懷及復工貸款的優惠方案；受災民眾就醫得以例外就醫，看病免健保卡等各項便民服務。

陳世凱指出，卓榮泰昨天勘災時，感受到受災地區民眾殷切恢復家園的心情與產業重建的各種需求，因此已指示災後救協助措施應「從寬、從簡、從速」，盡全力協助民眾早日恢復家園，未來將視受災民眾需求滾動調整各項措施，並且持續與各地方政府密切合作。

陳世凱說，公共設施的恢復有助於民眾生活回到常軌，卓榮泰責成行政院公共工程委員會針對凱米颱風造成的公共工程災損，成立「凱米颱風專案」，將受災地區公共工程的復原重建列為最優先施政。