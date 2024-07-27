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水利工程不能頭痛醫頭 卓揆：重新檢討預算

聯合報／ 地方社會中心／連線報導
行政院長卓榮泰看八掌溪台南溢堤搶修，承諾優先找經費改善水利設施。記者周宗禎／攝影
行政院長卓榮泰看八掌溪台南溢堤搶修，承諾優先找經費改善水利設施。記者周宗禎／攝影

凱米颱風帶來強烈雨勢，南部地區多處嚴重淹水，行政院卓榮泰到雲嘉南勘災時表示，兩三天內下了全國一年的雨量，任何排水系統都難支應，除檢討各地過去的排水系統，將重新檢討預算，水利工程不能頭痛醫頭，必須系統性來做，研究出更好方法。

賴清德總統昨由高雄市長陳其邁等人陪同勘災，陳其邁說，前瞻治水預算讓美濃淹水面積減少，水退時間變快，典寶溪下游整治及後勁溪滯洪池等預算盼中央支持。

雲林縣斗南鎮多個村落因為大湖口溪暴漲，大埤、水林等多處地方持續淹水，卓榮泰也由縣長張麗善等人陪同視察，張麗善希望區域排水、治水等需求能得到補助改善。

凱米颱風造成中南部土石流和嚴重淹水，昨再傳四死，嘉義阿里山林鐵何姓維修班長開車下山遭巨石擊中身亡，嘉義縣水上鄉昨也分別發現陳姓婦人及張姓男子陳屍在泡水農田裡，高雄也有一名甘姓老翁陳屍在魚塭內。

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卓榮泰看八掌溪台南溢堤搶修 優先找經費改善水利設施

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