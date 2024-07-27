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凱米致災大雷雨創紀錄 中南部颱風尾雨續下
凱米颱風雖遠離，中央氣象署表示，凱米與二○○九年的莫拉克一樣，都有西南季風挹注，帶來比較多水氣，也就是俗稱的「颱風尾」，東半部、中南部今明兩天持續有明顯雨勢。此外，菲律賓東方海面有另一熱帶擾動在發展，可能下周一、周二向台灣靠近，不排除再影響台灣。
凱米颱風創下四項紀錄，氣象署預報中心主任陳怡良指出，颱風近中心環流靠近台灣陸地期間，氣象署針對宜蘭、花蓮發布四次颱風強風告警，是針對單一颱風發布最多的一次；且氣象署在發布海陸上警報第一報，就預估南部累積雨量達一千八百毫米，是首次預估這麼高的雨量。此外氣象署廿四、廿五日發布廿三次大雷雨即時訊息，廿次是致災性大雷雨，也是單次颱風發布最多告警訊息的一次。
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