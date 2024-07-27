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蕉園泡水牡蠣毀 菜價漲2成

聯合報／ 記者葉冠妤、地方社會中心／連線報導
農作泡湯 台南市溪北地區淹水嚴重，鹽水、學甲、後壁及白河一帶不少農作物泡湯，損失慘重。記者許正宏／攝影
農作泡湯 台南市溪北地區淹水嚴重，鹽水、學甲、後壁及白河一帶不少農作物泡湯，損失慘重。記者許正宏／攝影

凱米颱風橫掃中南部，農損慘重。經農業部統計，截至昨天下午五時，全台農作物、設施損失破十一億八八七萬元，受損作物以香蕉災情最慘重，共兩億元。也因為災情，昨天台北市蔬菜到貨量直接較休市前砍半，批發平均交易價格四十六點三元，也比大前天（廿四日）高出八點七元，菜價增幅約二成三。

農業部統計，以縣市來看，屏東縣農損三億五四六七萬元居冠，其次為雲林縣損失一億九三五萬元、嘉義一億五九○四萬元、高雄市一億廿三萬元、台中市損失七六六四萬元。受損作物主要為香蕉，損害面積二八三五公頃，損害程度百分之廿六，其次為梨、番石榴、木瓜及柿等。

賴清德總統由農業部長陳駿季、高雄市長陳其邁陪同到美濃勘災，現值香蕉、木瓜產季，蕉農說，前天淹水一層樓高，蕉園淹水，泡過水的香蕉品質差；旗山農會總幹事方介佐說，旗山香蕉面積約一千公頃，淹水最嚴重的旗尾及溪洲地區約六、七成蕉園泡水。

行政院長卓榮泰則到雲嘉南地區勘災，台南市溪北地區淹水嚴重，鹽水、學甲、後壁及白河一帶約有廿多個畜牧場遭受水患，初估損失金額上億元，加上其他農漁損失更是慘重。

嘉義縣沿海近萬棚牡蠣全毀，蔬菜、食用番茄、玉米等農作受損，縣長翁章梁預估全縣農損逾三點五億元，卓榮泰承諾，從優從寬認定農損。

雲林縣昨天風雨未歇，縣府農業處估計農損已超過二點五億元、六萬公頃農田泡在水中，縣長張麗善陪同卓揆到元長視察青蔥、玉米、花生災損，張說，希望中央能免現勘，而且全品項補助，因為幾乎已經全軍覆沒了，農民能快速申請到補助盡速復耕。

北農副總經理路全利表示，目前蔬菜產地受損三到四成，短期供需會不平衡，已聯繫受影響較輕微的供應單位供貨，另外，受影響產地多半為土耕蔬菜，會先向非土耕的如豆芽菜等供應商加緊聯繫。

農業部農糧署副署長姚志旺說，若氣候恢復穩定，空心菜等短期葉菜類估十五天後就可採收，屆時生產量會回穩，價格也會穩定下來。

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