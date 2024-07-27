搶修員險遭活埋 台鐵北迴線「看天吃飯」

○四○三花蓮地震重創東部鐵路，六月以來又因梅雨季豪雨災情不斷，此次凱米颱風再度讓台鐵柔腸寸斷；由於東部持續降雨，前天更傳出台鐵搶修員冒雨進場搶修險遭活埋，員工喊話「不要讓同仁深陷危險」。專家認為，歷經數次天災，東部幹線現只能「看天吃飯」，在急著搶通之際，更不能忽略安全問題，「該花的時間要花」。

台鐵北迴線毀損，讓花蓮往北聯外交通再度中斷，台鐵人員與時間賽跑搶修，但前天卻傳出有八名花蓮工務段搶修員冒雨搶修，卻險遭活埋。台鐵企業工會花蓮分會勞資代表林育弘在臉書感嘆，員工第一時間就反映有生命威脅可能，仍要求他們去拍照或監視，希望公司不要讓同仁深陷危險之中。

交通部長李孟諺昨表示，現在還有雨勢，土壤含水量飽和，邊坡還是有滑動崩塌的危險，已要求搶修或巡視過程安全第一，交代台鐵安排瞭望哨、監視器，做最高警覺，務必確認搶修人員的安全。

台鐵勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智透露，意外發生處為峭壁，落石掉落速度快，不像土石流有緩衝，人員在逃跑過程中也受了傷，這幾天工會一直接獲員工及家屬抱怨，認為進場搶修還是很危險。

吳長智也說，北迴線小清水溪橋西正線修復需要較長時間，為了趕快搶通東正線恢復運行，現在所有人力都投入東正線。此外，崇德至和仁段土石淹埋嚴重，幾乎已淹至隧道三分之二，且和仁段先前曾有較大落石，和仁站南邊隧道口上方現也還有大石頭蠢蠢欲動，令人擔憂。

台灣省土木技師公會理事拱祥生指出，這次災點位處的小清水溪及八掌溪都是土石流潛勢溪流，泥沙、石頭都可能沖壞橋墩，重建應記取八八風災教訓， 不要在溪中落墩。若搶通只是清除土石、沒做好基礎穩固，接下來遇上颱風、豪雨，恐又再度毀損，呼籲「該花的時間要花」。

成大交通管理科學系系主任鄭永祥認為，台鐵通車前也要考慮天氣變化，即便通車也應該是「有條件通車」。因為受損路段即便搶通，也未必能恢復到颱風前狀態，在營運上勢必要調整，像是降速運行、減少通行班次等，相關路線監控也須更密集。