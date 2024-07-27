東部鐵公路斷！搭機搭船回花蓮 「感覺回到古代的花蓮」

台鐵北迴線受凱米颱風侵襲，災情慘重，軌道遭土石掩埋，隧道淹水滅頂，旅客只能往南繞一大圈從西部北上。圖／讀者提供

凱米颱風重創東部鐵公路，也中斷花蓮往北聯外道路，造成花蓮陷入孤島危機。交通部長李孟諺昨表示，台鐵北迴線預估廿九日恢復單線雙向通行，公路則需三到五天。這段時間已協調海運接駁，明天新台馬輪投入疏運，明起至下周二免費載運人車，今起受理民眾登記。空運部分也協調立榮航空，昨天下午已加開一班台北往返花蓮航班，由於每航班只有七十個座位，一開放售票立即秒殺，讓花蓮旅客感慨「感覺要回到古代的花蓮了」。

花蓮北上鐵公路雙雙中斷，大批滯留遊客只能繞一大圈從西部北上，比原本多出至少三倍交通，花蓮火車站昨早擠滿民眾要買往南車票，但昨起連三天南下車票都已賣光。

「感覺要回到古代的花蓮了。」李姓旅客說，卅年前剛來花蓮時，每周坐飛機來回台北，後來有太魯閣號和普悠瑪號，兩小時內到台北，他今天在台北有會議，只能改道往南，但也擔心南迴鐵路是否能暢通。

李孟諺昨下午到花蓮崇德火車站搭工程車勘災，他說，花蓮到台北的北迴線，小清水溪橋梁被土石流沖毀，評估後東正線橋梁狀況良好，但沿線有三、四處嚴重的土石流覆蓋，預估三天內搶通，希望廿九日清晨能恢復單線雙向通行。

但蘇花公路和仁到崇德間仍無法通行，李孟諺說，目前了解在匯德隧道出口有五公尺高的土石堆積，預估三到五天才能單線通車，會加快速度。鐵公路搶修期間，也協調新台馬輪支援海路運輸，擔負蘇澳到花蓮接駁，明天海象較平穩時就會行駛，每艘可載六百四十二人、近四十五輛車，另也請民航局協調航空公司增加班次。

不過航港局表示，預約新台馬輪民眾須提早一個半小時前報到，到花蓮航程約需兩個半小時到三小時，再加上搭火車到蘇澳站，從台北去一趟花蓮至少花半天時間。

台鐵公司表示，北迴線四處受災嚴重，和仁站南邊軌道遭土石流淹沒、崇德站北邊有兩處軌道也遭土石流淹沒，預計廿九日前搶修完畢。小清水橋受創最嚴重，西正線橋梁因溪水暴漲遭土石沖毀四十公尺，重建估計約需五個月，東正線力拚廿九日首班車開行前搶通，屆時將以東正線單線雙向運行。

此外，縱貫線嘉義=新營間，因八掌溪橋（南靖=後壁）受溪水暴漲影響，路基遭沖刷約卅公尺，鋼軌嚴重變形，電車線也掉落，預計八月一日搶通東線，以東正線單線雙向運行；搶通前嘉義=新營間，將以公路接駁。

遭地震、颱風接連重創的蘇花公路昨雖開放部分路段通行，但和仁至崇德段有大量土石坍方，預計七月卅日才可搶通；高雄桃源區台二○線明霸克露鋼便橋遭洪水沖毀，復興里、拉芙蘭里及梅山里聯外道路中斷，形同孤島，要到八月卅一日才能搶通。