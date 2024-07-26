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台水全力搶修復水率逾9成9 已修復近16萬戶、剩餘730戶

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

水公司26日表示，截至今日18時止，已修復15萬9,989戶，兩日搶修復水率高達99.55%；剩餘730戶實因降雨持續、運補修復機具困難及河溪湍急施工不易，台水將在安全前提下全力搶修，以期盡速全面恢復供水，減少用戶災後生活不便。

台水公司指出，凱米颱風25日由宜蘭登陸後快閃於桃園出海，其暴風圈壟罩台灣全島，造成全台多處嚴重災情，自來水部分供水系統亦遭受損害，統計至昨日已累加到16萬0,719戶停水，台水同仁於颱風期間不懼風雨，不分晝夜，頂著風雨站在最前線，積極搶修。

為嚴密追蹤凱米颱風對全台供水的影響，台水公司於今日上午9時已接力召開第四次應變小組工作會議，會中針對每一地區情況檢討，啟動跨區支援機制，協調相關整備資源，加速搶修速度，滾動追蹤全台復水進度，除山區部分由於風雨造成道路落石，影響工作進行外，皆以安全為前提下全力修復，另增派人員機具至災區支援，以爭取及早全面復水，減少民眾停水時間。

台水公司並提醒，復水初期如有個別用戶用水設備因氣塞造成無法進水等問題，請立即撥打1910客服專線，台水將即刻派員協助排除。

停水 凱米颱風 水公司

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