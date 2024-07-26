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受助家庭避難所躲颱風、家具被泡爛 民團緊急救援

中央社／ 台北26日電
颱風凱米離境，但外圍環流仍影響，台中地區25日深夜持續降雨，清水區民族路有民宅淹水，當地南社里里長崔惠國與民眾背出2名行動不便長者脫困。（民眾提供）中央社
颱風凱米離境，但外圍環流仍影響，台中地區25日深夜持續降雨，清水區民族路有民宅淹水，當地南社里里長崔惠國與民眾背出2名行動不便長者脫困。（民眾提供）中央社

颱風凱米致災豪雨，民間團體紛紛啟動緊急救援，台灣世界展望會統計，約有百名受助家庭人口今天仍須留在避難收容所安置；芥菜種會也說，不少認養童家庭的家電因泡水而損壞。

受颱風凱米影響，中南部山區及高屏等地受災嚴重，不少弱勢家庭也面臨水災、道路中斷之苦。

台灣世界展望會今天發布新聞稿指出，凱米颱風侵台停班停課之際，展望會社工團隊啟動訪視受災家戶狀況，一一確認所有受助家庭、孩子，連同工作人員自身的安危，克服訊號不良回傳照片和影像，更新回報災況人數及安全，發現像是阿里山樹倒中斷交通以及宜蘭、嘉義、高屏多地區皆汪洋一片。

展望會統計，約有百名受助家庭的人口因原居住地有土石流和山崩風險，今天仍須留在避難收容所安置。

展望會表示，已啟動國內緊急救援行動，募捐必需的生活扶助提供本就較為困難的家庭，減少在生活上的脆弱性，讓家庭和孩子重新面對災後生活。

基督教芥菜種會也發布新聞稿指出，因應颱風災情，社工和社區助人志工團隊今早迅速動員，至各地案家關懷訪視。

芥菜種會指出，有許多認養童家庭的家具和家電都因泡水無法使用，全家人整晚徹夜守著家園不敢入睡，而芥菜種會也在高雄、花蓮和屏東等地發放急難救助金和生活物資，並啟動全台11處備災儲糧倉，陪伴災民挺過最艱困時期。

芥菜種會指出，正盤點全台案家需求，緊急展開救助行動，並為資源募集做預備。

凱米颱風

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