凱米颱風拉起「紅色警戒」 土石流541條、大規模崩塌21處
颱風凱米雖離台，仍有多縣市須留意土石流，農業部今天晚間更新發布土石流紅色警戒541條，分布於6縣39鄉184村，另外，有大規模崩塌紅色警戒21處，分布4縣13鄉20村。
農業部農村發展及水土保持署今天晚間6時30分發布最新土石流及大規模崩塌警戒預報，其中土石流紅色警戒為541條，分布於6縣39鄉184村，6縣市為南投縣、台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、雲林縣。
另外，預報也發布大規模崩塌紅色警戒21處，分布4縣13鄉20村，包含高雄市、屏東縣、南投縣、嘉義縣；地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。
農村水保署也更新土石流黃色警戒120條，分布於6縣14鄉32村；大規模崩塌黃色警戒11處，分布3縣3鄉6村。
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