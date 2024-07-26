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凱米釀災！世界展望會發動緊急救援 百人安置避難所

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
凱米颱風侵台停班停課之際，社工團隊全數啟動訪視受災家戶狀況。圖/台灣世界展望會提供
凱米颱風侵台停班停課之際，社工團隊全數啟動訪視受災家戶狀況。圖/台灣世界展望會提供

強颱凱米帶來致災豪雨，單在高雄茂林區，就創下兩天降雨1525.5毫米紀錄，對照該區年均雨量，等於兩天就下了半年的雨量。台灣世界展望會啟動「國內緊急救援行動」，進行受災家況訪視，更募捐必需的生活扶助提供本就較為困難的家庭，據展望會統計，約百名受助家庭的人口，因原居住地有土石流和山崩風險，今天仍須留在避難收容所中安置。

台灣世界展望會國內事工副會長蕭文榮表示，展望會在全台有60多處服務中心，凱米颱風侵台停班停課之際，社工團隊全數啟動訪視受災家戶狀況，其中不少在地駐點的社工家也淹水、交通中斷，仍以受助家庭和孩子的安全為最先關切，確認所有受助家庭、孩子，連同工作人員自身的安危，克服訊號不良回傳照片和影像，更新回報災況人數及安全。

像是阿里山樹倒中斷交通，宜蘭、嘉義、高屏多地區皆汪洋一片，南投信義鄉的地利民和明隧道處坍方，信義鄉工作站社工督導杜秀珍說，目前勉強過水路通行，對外網路也斷斷續續，訊號不穩定。而據展望會統計，約百名受助家庭的人口，因原居住地有土石流和山崩風險，今天仍須留在避難收容所中安置。

展望會指出，「國內緊急救援行動」在災情前、中、後聚焦不一樣的工作重點，災情發生時立即提供緊急救助，除了糧食飲水等物資，更提供兒童撫慰及關懷，觀察評估驚慌程度是否需進一步協助；災難發生後，聚焦於提供弱勢家庭及兒童短期復原所需的支持，陪伴重新站起；而災難發生前，便著手社區防災工作，在原鄉或偏鄉社區防減災宣導培訓，避開潛勢溪和土石流，更規劃照顧者的生計培力，日後有能力面對災難衝擊。

由於氣象署預測下周將有颱風可能成形及登陸，展望會說，必須加緊腳步恢復受災家庭的生活，也呼籲民眾愛心捐款，響應「國內緊急救援行動」，協助受災的弱勢家庭盡速回復日常。

台灣世界展望會即刻搶救國內災況，助受災的弱勢家庭重新面對災後生活。圖／台灣世界展望會提供
台灣世界展望會即刻搶救國內災況，助受災的弱勢家庭重新面對災後生活。圖／台灣世界展望會提供

世界展望會 凱米颱風

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