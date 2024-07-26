凱米過境校園傳災情 初估361校受災、損失7766萬元
颱風凱米侵襲台灣，教育部今天公布新一波校園災損統計，初估361校合計損失新台幣7766萬元，中南部多校淹水嚴重，受災最為嚴重。
根據教育部校安中心統計，截至今天下午3時，回報災損的學校從昨天同時間的38校，暴增為361校；損失金額從484萬元，增加為7766萬元。
颱風凱米在中南部地區降下驚人雨量，台南市有68校受災最多，其次是高雄市41校、彰化縣39校。以金額來說，前3名依序是台南市損失1396萬元，南投縣1306萬元，屏東縣1222萬元。
目前學校回報災損金額最高的是南投縣水里國中，操場旁土石流造成擋土牆和排水系統毀損，土石坍方、大樹倒塌壓毀操場看台上遮陽鐵架，損失估達1020萬元。
彰化縣二林工商圖書館地下室淹水，女宿舍2到3樓輕鋼架掉落，管線漏水，男宿遮雨棚破損，損失估達410萬元。台南市五王國小因樹木倒塌、屋頂房漏破損，損失估達350萬元。
教育部表示，目前統計都是粗估金額，要等災後復原時，再由校方確切評估災損金額並填報，由各教育主管機關確認，彙整後陳報行政院。
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