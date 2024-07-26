颱風救災最強戰力來了 國軍前進南投、花蓮助復原

凱米颱風造成全台各地災情，國軍部隊開始協助災後復原。陸軍花東防衛指揮部、兵工整備發展中心今天出動兵力，協助花蓮、南投縣的樹木斷枝清運等各項環境復原工作。

陸軍花防部指出，今天派遣近245名官兵，分別前往花蓮縣吉安鄉吉安國中等16所國中、小學，協助樹木斷枝清運等各項環境復原工作。

花防部表示，國軍是「平時能救災、戰時能作戰」的部隊，這次災後復原，官兵秉持「苦民所苦」精神，讓民眾瞭解國軍永遠與大家同在，並持續與地方政府合作，軍民同心攜手恢復美麗家園。

軍聞社報導，國軍第五作戰區今天接獲南投縣集集鎮公所兵力申請需求，即派遣由陸軍兵工整備發展中心官兵所組成的救災兵力，前往集集鎮綠色隧道、市區等地，清除倒塌樹木、排除路障，恢復道路暢通，協力鎮公所恢復市容。

軍聞社報導指出，兵整中心官兵使用圓鍬清除道路淤泥，並針對體積較大倒塌樹木，透過電鋸實施分解，再以徒手方式搬運至清潔隊車輛，同時也排除道路上斷枝，疏通主要幹道，協力恢復市容及民眾生活。