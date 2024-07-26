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故宮南院樹木傾倒60株 明恢復營運

中央社／ 嘉義縣26日電
故宮南院此次災損不大。圖／聯合報系資料照片
故宮南院此次災損不大。圖／聯合報系資料照片

受颱風凱米影響，國立故宮博物院南部院區戶外一些樹木傾倒，地勢較低地區有積水，未嚴重災損，今天整理環境，明天恢復開館營運。

故宮南院今天發布新聞稿表示，配合嘉義縣政府24日至26日停班停課，已休館3天，預定明天起恢復正常開館。

故宮南院指出，凱米颱風未造成嚴重災損，園區傾倒樹木約60株，滯洪池（人工湖）上下湖一度達滿水位，戶外部分區域積水，經整理後園區已恢復原樣。

明天起戶外水舞展演恢復演出、27日館內比利時繪本說故事、創客3D列印筆飾工作坊、28日獅面獸紋總動員工作坊等3場親子藝術月系列活動，都將如期舉行；27日戶外嘉義民族音樂節「樂響校園」改至博物館1樓集賢廳演出。

故宮南院說，「神獸現形—文物中的奇幻生物」特展展至7月28日，本週末是倒數最後2日；人氣國寶「翠玉白菜」則展至8月4日，歡迎民眾把握展期，蒞臨參觀。

凱米颱風 嘉義民族音樂節 故宮南院

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