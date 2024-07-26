凱米肆虐農民滴血 香蕉農損逾億最痛
颱風凱米侵襲台灣造成農業災情，農業部今天統計，截至上午11時止，全台農業產物及民間設施估計損失新台幣5億9174萬元，主要受損作物為香蕉，損失1億2101萬元。
農業部今天更新農業災情統計，經農業部農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至上午11時止，農業產物及民間設施估計損失計5億9174萬元。
以縣市來看，以屏東縣損失2億4435萬元、雲林縣損失7653萬元、嘉義縣損失6523萬元、高雄市損失5889萬元及花蓮縣損失5628萬元較為嚴重。
農產部分估計損失金額5億2834萬元，受損作物主要為香蕉，損失金額1億2101萬元，其次為番石榴3885.8萬、木瓜3261.4萬、西瓜2338萬及苦瓜2330.1萬。
畜產估計損失金額2291萬元，受損畜禽主要為雞，其次為豬、鵪鶉等；漁產則估計損失金額373萬元，受損漁產主要為吳郭魚，其次為白蝦、金目鱸。
另外，民間設施估計損失金額3677萬元，其中包含農田流失及埋沒估計損失金額10萬元、水平棚架網室、塑膠布溫網室損失金額3537萬元、畜禽舍半倒損失金額17萬元以及漁船、漁具、養殖塭堤及設備損失113萬元。
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