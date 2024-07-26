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卓揆承諾從寬認定 嘉義颱風農損擴大至5.6億

中央社／ 嘉義縣26日電
嘉義縣慘遭強颱凱米肆虐災情慘重，農損金額已突破5.6億元。記者黃于凡／攝影
嘉義縣慘遭強颱凱米肆虐災情慘重，農損金額已突破5.6億元。記者黃于凡／攝影

行政院長卓榮泰今天至嘉義縣勘查農損時表示，這次風災造成的農損持續增加，農業部會盡速按照機制處理，補助從優並從寬來認定，以減少損失，請農民放心。

颱風凱米在台灣各地釀成嚴重農損，卓榮泰下午在嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘等人陪同下，前往水上鄉青木堂合作社網室木瓜園勘查災損情形。

卓榮泰致詞表示，上午在台南勘災，此次颱風農損初估達新台幣3億6000多萬元，下午已高達5億6000多萬元，持續在增加中，不過農民不用擔心，政府是有準備的，政府當然希望災害越少越好，但一旦發生天然災害，政府是有機制來因應。

卓榮泰指出，政府啟動農業救災機制，從寬認定、簡化流程，確實補助到位，以減少農民損失。且在此重申農業天然災害貸款半年免息，讓農民安心。

卓榮泰說，面對這次這麼大的風雨，僅2、3天就降下1年的降雨量，即便再大的防洪、疏濬系統，都很難去因應，雖然人不一定能勝天，但要禁得起老天的考驗，政府一定會克服困難。

他表示，這次在嘉義縣的木瓜等農產損失慘重，不過農民或養殖戶請放心，農業部會盡速按照機制處理，補助從優並從寬來認定。

翁章梁指出，這次風災造成的淹水災情，需要檢討整個淹水地區是不是要加高防洪相關措施，另外是溪流的疏濬，也需要水利單位從中檢討，還有縣府會檢討淹水的原因，並與中央討論防洪不足的地方，是否需要加強相關措施。

對此，卓榮泰說，中央會從中檢討。另外，這次也要感謝國軍全力投入救災工作。

凱米颱風 卓榮泰 災損 翁章梁

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