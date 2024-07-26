澎湖機場逾4000人候補 空軍支援3航次疏運

颱風凱米過境，澎湖24、25日對外航線全停，澎湖機場今天逾4000人登記候補回台，除原65航班，立榮航空再加飛5個航班，空軍中午投入支援，將飛行台北和高雄3航次，協助紓緩滯留人潮。

澎湖航空站表示，颱風凱米來襲，澎湖24和25日對外的航線全數停飛，累積有逾萬名滯留在澎湖，今天各航線恢復，目前在機場聯合候補櫃台登記的逾4000人，其中台北、台中和高雄航線都超過1000人，嘉義和台南航線也都超過500人，機場擠得水洩不通，到處都是等著候補登機返台的人潮。

澎湖航空站表示，停航2天的台澎空中交通恢復，澎湖今天飛往本島各航線，正常航班與加飛的航班，原本共計有65個班次，其中中大型的A321和B738有18架次，由於登記候補人潮實在太多，民航局緊急協調立榮加飛台北4航次和台中1航次，空軍軍機也投入3航次，其中台北1航班和高雄2航班，其中首班軍機在12時30分滿載旅客飛往高雄。

澎湖航空站表示，澎湖24和25日對外的航線全數停飛，2天累積訂位有1萬400人被滯留在澎湖。有來自台北的遊客自嘲，來澎湖旅遊3天，額外贈送「關島」2天。