澎湖機場逾4000人候補 空軍支援3航次疏運
颱風凱米過境，澎湖24、25日對外航線全停，澎湖機場今天逾4000人登記候補回台，除原65航班，立榮航空再加飛5個航班，空軍中午投入支援，將飛行台北和高雄3航次，協助紓緩滯留人潮。
澎湖航空站表示，颱風凱米來襲，澎湖24和25日對外的航線全數停飛，累積有逾萬名滯留在澎湖，今天各航線恢復，目前在機場聯合候補櫃台登記的逾4000人，其中台北、台中和高雄航線都超過1000人，嘉義和台南航線也都超過500人，機場擠得水洩不通，到處都是等著候補登機返台的人潮。
澎湖航空站表示，停航2天的台澎空中交通恢復，澎湖今天飛往本島各航線，正常航班與加飛的航班，原本共計有65個班次，其中中大型的A321和B738有18架次，由於登記候補人潮實在太多，民航局緊急協調立榮加飛台北4航次和台中1航次，空軍軍機也投入3航次，其中台北1航班和高雄2航班，其中首班軍機在12時30分滿載旅客飛往高雄。
澎湖航空站表示，澎湖24和25日對外的航線全數停飛，2天累積訂位有1萬400人被滯留在澎湖。有來自台北的遊客自嘲，來澎湖旅遊3天，額外贈送「關島」2天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言