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台鐵小清水溪橋東線拚7/29搶通 八掌溪橋估8/1

中央社／ 台北26日電

颱風凱米重創台鐵軌道，台鐵今天表示，北迴線的小清水溪橋東線預計於7月29日首班車開行前搶通，縱貫線八掌溪橋（南靖=後壁）路基淘空部分預估8月1日搶通。

台鐵發布新聞稿表示，除北迴線和平=花蓮間及縱貫線嘉義=新營間尚有路線受損未能通車，其餘路段恢復正常行駛。

台鐵指出，北迴線（和仁=崇德間）K48+500、K56+620及K56+800受土石流影響，淹沒東西正線軌道各約250公尺，土石方量約2萬1500立方公尺。

北迴線（和仁=崇德間）K53+800小清水溪橋，西正線橋梁因溪水暴漲遭土石沖毀40公尺，重建時程估計約5個月。

東正線台鐵會同顧問公司及專業技師進行安全評估，在安全無虞下全力搶修，預計於7月29日首班車開行前搶通東線，以東正線單線雙向運行。

西部的縱貫線方面，台鐵說，八掌溪橋（南靖=後壁）K306+950處，受溪水暴漲影響，路基遭沖刷約30公尺，在安全無虞下全力搶修，預計於8月1日首班車開行前搶通東線，以東正線單線雙向運行，路線搶通前嘉義=新營間將以公路接駁因應。

為了疏運花東線及南迴線旅客，台鐵今、明兩天加開4班次對號列車，往返花蓮與新左營外，今天起到路線恢復正常前每天加開6班次區間（快車）。

台鐵說，將視災害情形，機動調整營運計畫，請乘客出門搭車前，先查詢台鐵官網列車最新運行資訊。

凱米颱風

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