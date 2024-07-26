颱風凱米重創東部鐵公路 新台馬輪28日起投入輸運

颱風凱米重創東部運輸，交通部航港局長葉協隆今天說，28日起新台馬輪將入3天疏運旅客，27日起受理民眾登記，一艘新台馬輪可載運45部小客車及642名旅客。

颱風凱米重創東部鐵公路，不僅蘇花公路有嚴重坍方，台鐵也因清水溪橋西線遭沖毀路線中斷。

為了疏運旅客，交通部航港局長葉協隆今天召開記者會宣布，28日海象緩和後投入新台馬輪輸運，預計明天起開始受理民眾登記。

葉協隆指出，因為颱風外圍環流影響，經過海氣象評估，最早適合的時間就是28日上午，因此才從28日日開始投入輸運，27日上午8時起開放民眾到航港局官方LINE帳號登記。

航港局指出，新台馬輪28日蘇澳到花蓮是早上8時開航，請民眾提早1個半小時前報到；花蓮到蘇澳預計下午1時30分開航，航程約2.5小時到3小時。

葉協隆說，目前規劃7月28日到7月30日都有疏運航班，每天開放6台大客貨車、30台小客車、8台機車及候補10台小客貨預約。

葉協隆指出，民眾登記時須提供姓名、身分證字號、車號、聯絡手機、車輛種類等，將會按照登記順序安排搭乘順序。

葉協隆表示，29日後的航班，受到花蓮港潮汐影響，開航時間與28日不同，請民眾要留意開航時間，如果有變動也會即時在官網宣布，後續也會滾動式調整，如有需要延長也會持續協調新台馬輪。

另外，葉協隆說，在蘇澳港跟花蓮港都有安排接駁服務，旅客可以多加利用。