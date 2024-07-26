快訊

國家要你「自願彈性延遲退休」？中國「65歲退休」說法的社會焦慮感

果粉不用怕！iPhone 16可進台灣開賣了 NCC今宣布修改作業要點

颱風凱米重創東部鐵公路 新台馬輪28日起投入輸運

中央社／ 台北26日電

颱風凱米重創東部運輸，交通部航港局長葉協隆今天說，28日起新台馬輪將入3天疏運旅客，27日起受理民眾登記，一艘新台馬輪可載運45部小客車及642名旅客。

颱風凱米重創東部鐵公路，不僅蘇花公路有嚴重坍方，台鐵也因清水溪橋西線遭沖毀路線中斷。

為了疏運旅客，交通部航港局長葉協隆今天召開記者會宣布，28日海象緩和後投入新台馬輪輸運，預計明天起開始受理民眾登記。

葉協隆指出，因為颱風外圍環流影響，經過海氣象評估，最早適合的時間就是28日上午，因此才從28日日開始投入輸運，27日上午8時起開放民眾到航港局官方LINE帳號登記。

航港局指出，新台馬輪28日蘇澳到花蓮是早上8時開航，請民眾提早1個半小時前報到；花蓮到蘇澳預計下午1時30分開航，航程約2.5小時到3小時。

葉協隆說，目前規劃7月28日到7月30日都有疏運航班，每天開放6台大客貨車、30台小客車、8台機車及候補10台小客貨預約。

葉協隆指出，民眾登記時須提供姓名、身分證字號、車號、聯絡手機、車輛種類等，將會按照登記順序安排搭乘順序。

葉協隆表示，29日後的航班，受到花蓮港潮汐影響，開航時間與28日不同，請民眾要留意開航時間，如果有變動也會即時在官網宣布，後續也會滾動式調整，如有需要延長也會持續協調新台馬輪。

另外，葉協隆說，在蘇澳港跟花蓮港都有安排接駁服務，旅客可以多加利用。

凱米颱風

延伸閱讀

經濟部關心凱米颱風造成產業影響 出動災後復建服務團

凱米颱風過境河濱路樹倒淤泥積 新北遊憩設施明起陸續開放

颱風催漫博人氣 破萬漫迷傘陣搶入場

凱米颱風延至今開幕 漫博會首日逾15萬人次動漫迷擠破頭

相關新聞

雨勢升級！11縣市豪大雨特報 最新降雨熱區曝光

受到颱風外圍環流及西南風影響，易有短延時強降雨，氣象署表示，今日嘉義縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市、南投縣山區及嘉義市...

東部鐵公路中斷 新臺馬輪28日起免費接駁、明受理登記

受凱米颱風影響，東部鐵公路多處發生坍方及土石流，尤其和仁至崇德路段有3處嚴重坍方，連帶影響台鐵搶修進度，交通部航港局協調...

凱米橫掃…全台農損近6億 屏東縣最慘重

凱米颱風造成中南部地區嚴重災損。農業部今指出，經農糧署、畜牧司、漁業署彙整，截至今天上午11時，農業產物及民間設施估計損...

凱米颱風延至今開幕 漫博會首日逾15萬人次動漫迷擠破頭

第23屆漫畫博覽會（漫博會）原訂昨天在台北世貿一館開展，不過受凱米颱風影響，主辦配合北市府停止上班上課公告休展一天。今早...

梨山不再是孤島 台8線碧綠溪明隧道路段單線搶通下午3點開放

颱風過後台中連續大雨，山區落石多，梨山對外交通中斷，公路局谷關工務段冒雨積極搶修後，台8線96K碧綠溪明隧道路段下午已單...

高雄昨日雨量是「莫拉克+凡那比」！水利署長揭露淹水主因

賴清德總統今赴高雄美濃溪勘災，水利署長賴建信指出，高雄市區平均時雨量100毫米，超過全國最高防護標準的台北市78毫米，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。