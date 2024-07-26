花蓮往北鐵公路斷 民眾：去台北至少6小時

颱風凱米影響，花蓮往北方向鐵公路不通，只能南下往高雄，轉乘高鐵或其他大眾運輸工具，花蓮火車站今天上午排滿南下購票人潮，民眾無奈說，去台北最快約6小時，多3倍時間。

鐵路部分，台鐵北迴線小清水溪橋受創嚴重，重建時程仍待評估；蘇花公路崇德段坍方，預計5天內搶通，颱風期間台鐵停開3天，昨天起陸續恢復部分車班，花蓮僅有南下車班。

花蓮李姓民眾有工作要往台北開會，原本只要2小時車程，得要先搭車到高雄新左營站，再轉搭高鐵往台北，最快也要6小時才能到，費用跟時間都是2倍以上。

在花蓮工作的王姓女子說，颱風過後鐵公路都斷，休假返家一趟要環島一圈，原本距離最近的宜蘭成最遙遠的地方。也有民眾理性地說，遇到天災沒辦法，搶修人員冒險救災，只能先忍耐一陣子。

台鐵花蓮站長楊舜安受訪表示，民眾若要往台北方向，除了搭飛機最快抵達，建議搭火車到高雄後轉高鐵。因颱風停駛，昨天起就有民眾購買南下列車往高雄，南下車票幾乎額滿，目前評估加開班次因應。

花蓮航空站也因應疏運增開台北、花蓮來回加班機，每航班提供70個座位，一開放馬上就額滿。花蓮航空站主任林國勇說，後續會視鐵公路恢復狀況、民眾疏運需求評估是否增開加班機。

林國勇說，花蓮航空站每週四、五、六、日每天各有1航班往返花蓮往台北航班，因票價及時間因素，過去搭乘率約3成5，希望民眾能多加利用。