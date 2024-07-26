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14處省道預警性封閉 23處有災情

中央社／ 台北26日電

根據交通部公路局最新統計，截至今天上午10時，全台仍有14處省道預警性封閉，23處省道有道路災阻或道路災情，提醒用路人留意。

公路局發布新聞稿表示，截至今天上午10時，預警性封閉路段有14處，其中嘉義水上至台南後壁的八掌溪橋；高雄桃源區的撒拉阿塢橋、東莊便橋；南投信義鄉的隆華新橋、愛玉橋、松泉橋、單及娜橋；高雄那瑪夏區的民生橋、民權橋；高雄甲仙的楠梓仙溪橋，將在水位消退後，預計下午陸續開放通行。

公路局指出，台20線勤和至復興路段、向陽至利稻路段以及台20臨梅山口至向陽路段等將等勘災後，評估開放時間，台82線水上至嘉義路段也等現場水位狀況再評估開放時間。

道路災阻方面，公路局表示，有21處有道路災阻，也將陸續排除後開放通行，部分路段下午起就能陸續搶通。

道路災情則有2處，公路局指出，台南市學甲區中央公路路段）道路積水，預估傍晚搶通，高雄市旗山區的旗南三路路段因土石流佔用南下車道，北上車道單線雙向通行，預計今晚搶通。

公路局表示，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息。

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