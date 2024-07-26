颱風凱米影響 阿里山林鐵27日持續停駛

阿里山林業鐵路因颱風凱米強風豪雨影響，出現邊坡土石崩落覆蓋鐵路及倒樹等狀況，目前巡檢中，今天與明天全線停駛，復駛時間另行公告。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞訊息表示，今明2天阿里山林鐵嘉義到阿里山主線與阿里山國家森林遊樂區內的祝山、沼平、神木3條支線全面停駛。

阿里山林鐵及文資處說，颱風凱米強風豪雨影響，陸續發現林鐵邊坡有土石崩落覆蓋鐵路及倒樹等狀況，目前仍視天候狀況持續巡檢中。

此外，因山區仍有風雨，為維護人員安全，將於天候許可下儘速進行路線清理修復作業，復駛時間另行公告。已訂票旅客，自乘車日起1年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退票。

林業保育署嘉義分署也表示，阿里山國家森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區、觸口自然教育中心及步道，明天持續休園及暫停開放1天，以全面檢視與整備。