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颱風後蔬菜交易量大減 批發價漲2成3

中央社／ 台北26日電

颱風凱米過後影響菜價，根據資料，台北果菜批發市場今天蔬菜交易量大減，僅879公噸。農業部表示，產區風雨導致運輸採收受影響而交易量少，交易均價每公斤46.3元，漲2成3。

根據農產品批發市場交易行情站資料，今天蔬菜交易量為879公噸，較上一個交易日1640公噸減幅高達46.5%，較平常交易量1300公噸減少32.3%。

至於價格，今天蔬菜平均交易價格為每公斤新台幣46.3元，比24日的37.6元高出8.7元，漲幅約23.1%。

農業部農糧署副署長姚志旺指出，因蔬菜產區有風雨，導致蔬菜運輸路程受影響，農民也不方便採收，交易蔬菜數量減少。

盤點重要蔬菜產區情況，姚志旺表示，北部目前不算嚴重，中部則是有部分損害，南部梓官有淹水情形，損害部分會協助復耕，若天氣恢復穩定，應該15天後短期蔬菜供應量就會逐步回穩。

姚志旺說，近期會陸續於賣場推出蔬菜平價專區，方便消費者採購，也會滾動釋出倉儲冷鏈蔬菜到市場。

根據今天交易資訊，夏季常見瓜果像是冬瓜平均交易價為18.8元、漲幅87.3%，小黃瓜平均交易價為70.8元、漲幅75.5%，茄子平均交易價為38.8元、漲幅157.5%；葉菜類部分，空心菜平均交易價為61.2元，漲幅55.8%。

凱米颱風

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