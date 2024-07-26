南橫台東端利稻至向陽路段 估下午5時解除封閉

颱風凱米持續遠離台灣，台東山區雨勢減緩，南橫公路台東端霧鹿至利稻段已解除封閉，利稻至向陽路段預計下午5時解除封閉。

公路局關山工務段長林進上午告訴中央社記者，因颱風凱米南橫公路台東端向陽至霧鹿24日預警性封閉，隨著颱風遠離，霧鹿至利稻段已於昨日解除封閉。目前利稻至向陽（台20線172K至149K）持續性落石，為確保用路人安全，持續預警性封閉，預計今天下午5時解除。

林進芳表示，目前山區雨勢有減緩，如清除工作順利，提早完成，巡查安全無虞後或許可提早開放通車。