水淹到把手！新車遇颱風慘淪「泡水車」 保險業者曝4大急救法

凱米颱風侵襲全台，強烈的雨勢讓許多地區出現淹水災情，不少車主因為將車停放在路邊，或地勢較低的區域，導致其變成「泡水車」。一位網友近日發文求助，朋友上月剛牽的車不慎成了泡水車，且水淹深度位置不低，想知道這種情況該如何處理？

原PO在PTT上發文表示，他的朋友6月剛牽新車，卻因凱米颱風帶來的豪雨，不小心變成泡水車，車體被淹至手把的位置，完全不敢發動。原PO向網友詢問，若遇到這種情況該如何處理？二手車行是否願意收泡水車呢？

對此，不少網友提供建議，「泡水車不能發動，發動就去了」、「不要發車，拖回去清理」、「賣掉認賠，那個霉味開不下去」、「腳踏墊地毯掀起來，看有沒有泥沙就知道了」。

事實上，若是愛車不幸成了泡水車，根據泡水高度的不同，其處理方式也有區別。根據《經濟日報》報導，如想保障車輛因颱風、洪水或因雨積水造成的損失，可以加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，而南山產物也分享了4種應對方式，以降低車子的損害。

1. 泡水高度不及輪胎三分之一，浸水高度不超過車底板。

應對方式：確定馬達未浸水後，即可發動引擎。以低檔慢慢開出淹水區，並盡速將愛車開往高處停放。行駛時，輕踩煞車數次，讓煞車功能恢復正常。

2. 泡水高度超過車輪，浸水高度超過座椅。

應對方式：不可發動引擎，以免引擎因倒灌進水，損壞內部的零件。應盡速將車子拖離淹水區域，並進廠更換各油品、濾清器、煞車系統，電路系統也要進行體檢。

3. 泡水高度超過引擎蓋。

應對方式：絕對不能發動引擎，且需盡快將車子拖離淹水區。當水淹至這個程度，車輛就必須經過大規模清理或檢修，並更換受損零件。車主可以評估維修成本和車輛殘值後，考慮是否進行修復。

4. 淹水高度超過車頂。

應對方式：千萬不能發動引擎。如果不幸遇到這種情況，無論要維修或替換零件，其成本都過於昂貴，且日後車輛發生問題的機率較高，車主更要謹慎決定是否要維修。

至於有哪些保險可理賠因天災所致的「泡水車」，《聯合新聞網》報導，一般民眾所投保的保甲、乙、丙式車體險，因颱風、洪水及地震等天災導致損壞的話，都是屬於「除外不保事項」。

如果車主想讓愛車獲得全面保障，需加保俗稱「颱風洪水險」的「車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，或是保費較低的「天災損失補償險」、「泡水車補償險」。