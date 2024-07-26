凱米浥注全台水庫逾17.6億噸 石門水庫接近滿庫

受颱風凱米豐沛雨量浥注，全台水庫估進帳17億6535萬噸水量，其中南部水庫降雨效益高達7.6億噸最多，聯合運用的曾文、烏山頭水庫進帳5.9億噸最多。北部的石門水庫收穫1.9億噸，目前蓄水率高達96.17%、接近滿庫。

颱風凱米持續遠離台灣，交通部中央氣象署今天上午解除海上陸上颱風警報，但受到颱風外圍環流及西南風影響，易有短延時強降雨，苗栗以南發布豪雨及大雨特報。

根據水利署統計，自23日上午7時至今天上午7時，在颱風過境雨量浥注下，全台水庫降雨效益估達17億6535萬噸，其中已有10.9億噸入庫，剩下約6.7億噸將在未來幾天流入水庫，其中以南部水庫進帳7億6220萬噸最多。

觀察南部主要水庫，以聯合運用的曾文、烏山頭水庫進帳5.9億噸最多，統計5.3億噸水量已入庫，南化水庫收穫1.4億噸，目前蓄水率達100%。

中部水庫累計降雨效益為7億950萬噸，德基水庫進帳2.9億噸最多，目前已有1.6億入庫，湖山水庫收穫1.6億噸居次，蓄水率達100%，位處上下游的日月潭、霧社水庫收下1.5億噸。

北部水庫累計喝下2億9250萬噸，以石門水庫收穫最多，預計進帳1.9億噸，目前1.4億噸已入庫，蓄水率突破9成，翡翠水庫則收穫7290萬噸，寶山、寶二水庫合計進帳1020萬噸。

攤開全台水庫蓄水概況，截至上午9時，北部地區石門水庫蓄水率突破9成、高達96.17%，翡翠水庫蓄水率77.48%、新山水庫蓄水率84.67%、寶山第二水庫蓄水率85.70%。

中部主要水庫如鯉魚潭已滿庫、蓄水率100%，日月潭水庫蓄水率95.57%，德基蓄水率為90.14%。南部烏山頭、南化水庫蓄水率皆為100%，曾文水庫蓄水率89.19%。