快訊

高虹安助理費涉貪46萬無罪答辯失望了 今判7年4月將停職

「毒蟲影帝」劉亞仁驚爆性侵硬上！趁男子熟睡施暴得逞

「沒料到教育界如此惡化」 老師如何逃離情緒黑洞？

凱米浥注全台水庫逾17.6億噸 石門水庫接近滿庫

中央社／ 台北26日電

受颱風凱米豐沛雨量浥注，全台水庫估進帳17億6535萬噸水量，其中南部水庫降雨效益高達7.6億噸最多，聯合運用的曾文、烏山頭水庫進帳5.9億噸最多。北部的石門水庫收穫1.9億噸，目前蓄水率高達96.17%、接近滿庫。

颱風凱米持續遠離台灣，交通部中央氣象署今天上午解除海上陸上颱風警報，但受到颱風外圍環流及西南風影響，易有短延時強降雨，苗栗以南發布豪雨及大雨特報。

根據水利署統計，自23日上午7時至今天上午7時，在颱風過境雨量浥注下，全台水庫降雨效益估達17億6535萬噸，其中已有10.9億噸入庫，剩下約6.7億噸將在未來幾天流入水庫，其中以南部水庫進帳7億6220萬噸最多。

觀察南部主要水庫，以聯合運用的曾文、烏山頭水庫進帳5.9億噸最多，統計5.3億噸水量已入庫，南化水庫收穫1.4億噸，目前蓄水率達100%。

中部水庫累計降雨效益為7億950萬噸，德基水庫進帳2.9億噸最多，目前已有1.6億入庫，湖山水庫收穫1.6億噸居次，蓄水率達100%，位處上下游的日月潭、霧社水庫收下1.5億噸。

北部水庫累計喝下2億9250萬噸，以石門水庫收穫最多，預計進帳1.9億噸，目前1.4億噸已入庫，蓄水率突破9成，翡翠水庫則收穫7290萬噸，寶山、寶二水庫合計進帳1020萬噸。

攤開全台水庫蓄水概況，截至上午9時，北部地區石門水庫蓄水率突破9成、高達96.17%，翡翠水庫蓄水率77.48%、新山水庫蓄水率84.67%、寶山第二水庫蓄水率85.70%。

中部主要水庫如鯉魚潭已滿庫、蓄水率100%，日月潭水庫蓄水率95.57%，德基蓄水率為90.14%。南部烏山頭、南化水庫蓄水率皆為100%，曾文水庫蓄水率89.19%。

凱米颱風

延伸閱讀

影／凱米帶來破紀錄豪雨 民眾無奈清理淹水家園

颱風凱米重創南台灣 朱立倫：治水計畫可重新檢討

凱米颱風遠離 台東南迴海面上「漂流木團」浮現

集水區持續降雨 德基水庫蓄水率高達92.01%

相關新聞

凱米重創中南部 氣象署：像莫拉克、但1差別致影響程度不同

凱米颱風重創中南部，是否和2009年莫拉克颱風類似？中央氣象署預報員徐仲毅表示，莫拉克和凱米都有西南季風的挹注，所以帶來...

颱風遠離金門機場湧現上千旅客 民眾盼加開軍機

凱米颱風逐漸遠離，金門縣災害應變中心今日 9時起調降為三級，金門尚義機場恢復正常起降，但連日來班機因颱風影響，滯留大批旅...

凱米颱風挾豪大雨 南部3國道匝道今仍暫時封閉

受凱米颱風影響，昨天中南部多處積淹水，部分國道匝道暫時封閉，高速公路局表示，截至今天上午南部路段交通管制仍有3處 ，包括...

大雷雨炸高雄、台南 慎防劇烈降雨雷擊

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：高雄市、台南市，持續時間至上午11時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎...

凱米警報解除 全台曾停電84萬戶 高雄最高降雨量下了1787.5毫米

中央氣象署今天上午8時解除凱米颱颱風海陸報，中央災害變中心今指出，由於颱風帶來西南氣流仍旺盛，中南部尤其是山區仍須嚴防大...

阿里山台18線邊坡坍方阻斷道路 公路局預估中午搶通

凱米颱風挾帶豪大雨，交通部公路局表示，嘉義縣阿里山鄉台18線83.2K、92K路段於今天上午9時，因豪雨影響致邊坡坍方造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。