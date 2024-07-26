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逾萬遊客滯留澎湖 機場湧人潮候補趕搭機返台

中央社／ 澎湖縣26日電

颱風凱米過境，逾萬名遊客滯留澎湖，今天紛紛湧入澎湖機場候補趕搭班機返台，機場內外擠滿人潮，2家航空公司共65航班次疏運，並積極協調軍機投入支援，盼紓解候補人潮。

澎湖航空站表示，颱風凱米過境，澎湖24、25日對外航線全數停飛，累積逾萬名遊客滯留在澎湖，今天各航線恢復，一大早，不少遊客在機場尚未開門前，就趕往排隊候補。上午9時，航空公司櫃台、候機大廳與2樓候機室都擠滿人潮，有的席地而坐休息或吃餐點等待。

澎湖航空站主任邱永昇與澎湖縣政府旅遊處科長周振祥等人都親自在聯合候補櫃台受理，櫃台被民眾團團圍住，每航班候補大約5至10個名額。

澎湖航空站表示，今天澎湖飛往本島各航線，正常航班與加飛共計有65個班次，但都是小型的ATR72客機，台北有27班、高雄和台中分別為19和15班，其餘是台南和嘉義等航線，運能約在6000多人，無法消耗所有的候補人潮，目前除了協調航空公司再加班，並協調軍機投入支援，才可能紓解候補人潮。

凱米颱風

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