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對流旺盛 台南高雄留意大雷雨

中央社／ 台北26日電

受到颱風凱米外圍環流及西南風影響，交通部中央氣象署今天持續發布豪雨特報，並針對台南及高雄發布大雷雨即時訊息，提醒民眾留意雨勢。

颱風凱米遠離，但中南部仍要留意雨勢，氣象署持續發布豪雨或大雨特報，受到颱風外圍環流及西南風影響，易有短延時強降雨，今天台中市、南投縣山區及嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣有局部大雨或豪雨。

苗栗至雲林、嘉義市、東南部地區、馬祖、金門及東部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，連日降雨注意坍方、落石、土石流及山洪暴發，沿海低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

除此之外，氣象署針對台南市及高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間到上午11時，提醒民眾特別留意。

凱米颱風

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