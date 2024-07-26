對流旺盛 台南高雄留意大雷雨
受到颱風凱米外圍環流及西南風影響，交通部中央氣象署今天持續發布豪雨特報，並針對台南及高雄發布大雷雨即時訊息，提醒民眾留意雨勢。
颱風凱米遠離，但中南部仍要留意雨勢，氣象署持續發布豪雨或大雨特報，受到颱風外圍環流及西南風影響，易有短延時強降雨，今天台中市、南投縣山區及嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣有局部大雨或豪雨。
苗栗至雲林、嘉義市、東南部地區、馬祖、金門及東部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，連日降雨注意坍方、落石、土石流及山洪暴發，沿海低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。
除此之外，氣象署針對台南市及高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間到上午11時，提醒民眾特別留意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言