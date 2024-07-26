颱風釀台中一度5.1萬戶停電 逾4千戶待修

中央社／ 台中26日電

凱米颱風影響，台中市自昨天風雨不斷，台電統計今天上午9時止，颱風已造成台中地區曾停電戶數達5.1萬戶，目前仍有4219停電戶待修復，將持續搶修。

颱風凱米遠離台灣，交通部中央氣象署今天上午解除海上陸上颱風警報，仍針對苗栗以南發布大雨或豪雨特報，提醒民眾留意降雨。

台灣電力公司台中區營業處今天發布新聞稿表示，台中市自25日傍晚開始風勢變大、雨勢不停，使得台中地區自昨天晚間至今天上午的停電戶不減反增，據台電統計至今天上午9時，颱風凱米已造成台中地區曾停電戶數達5萬1300戶，目前仍有4219停電戶待修復。

台電台中區處處長顏錦義表示，造成新增停電戶的主因多為強風造成配電線路斷線、設備損壞、樹木傾倒壓倒電線，而東勢山區昨晚又有3根電桿因不敵強風豪雨而倒斷。

此外，和平梨山地區因土石流、路塌影響供電的情況，也因昨晚山區風雨加大，使原先已復舊完成的部分用電又再次停電，目前和平山區的停電戶為1045戶，台電持續搶修。

凱米颱風

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