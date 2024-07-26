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凱米雨量驚人 高雄茂林單日1217.5毫米史上第5

中央社／ 台北26日電

颱風凱米帶來驚人雨勢，根據交通部中央氣象署觀測，昨天高雄茂林單日降下1217.5毫米，衝上有歷史紀錄以來的第5名，次於颱風莫拉克及安珀。

根據氣象署觀測，颱風凱米今天上午8時的中心位置在北緯26.2度，東經117.9度，即在馬祖的西方約200公里之處，以每小時17轉9公里速度，向西北轉北北西進行。

凱米帶來驚人雨勢，氣象署觀測，23日凌晨0時至今天上午8時累積雨量，高雄市多納林道1838.5毫米，屏東縣尾寮山1584毫米，嘉義縣奮起湖1528.5毫米，宜蘭縣太平山1264毫米，台南市關山1245毫米，雲林縣草嶺1210毫米，南投縣杉林溪1029毫米。

氣象署表示，昨天高雄茂林的多納林道測站單日降下1217.5毫米雨量是有紀錄以來的第5名，僅次於2009年的颱風莫拉克及1997年的颱風安珀。

根據氣象署統計，颱風單日降雨前3名都是莫拉克締造，分別是屏東縣三地門鄉尾寮山1402毫米、高雄市桃源區溪南1301.5毫米、高雄市桃源區御油山1281毫米。

單日雨量第4名則是颱風安珀在花蓮秀林布洛灣1222.5毫米。

氣象署表示，目前凱米的單日雨量為初估統計，後續會再重新校正。

凱米颱風

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