南部停班停課 新光三越、高雄大遠百中午12時營業
颱風凱米漸遠離，受豪雨影響，南部今天停班停課，高雄百貨金公司包括新光三越3家分店、高雄大遠百等今天中午12時起開始營業。
新光三越今天表示，受颱風凱米影響，新光三越高雄左營店、高雄三多店與SKM Park Outlets高雄草衙，今天中午12時開始營業，其餘各分店正常營業；各店營業時間異動資訊，顧客也可前往新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。
遠東百貨指出，高雄大遠百今天自12時起開始營業，威秀影城8時30分營業。
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