快訊

南部颱風重災 賴清德總統宣布：淹水50公分每戶補助2萬 中低入加碼

老後不想和子女住 一表看銀髮宅費用能否取代家庭照顧

馬斯克變性女兒不忍了！砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

颱風凱米海陸警解除 苗栗以南仍須防豪雨

中央社／ 台北26日電

颱風凱米持續遠離台灣，交通部中央氣象署今天上午解除海上陸上颱風警報，但仍針對苗栗以南發布大雨或豪雨特報，提醒民眾留意降雨。

根據氣象署觀測，颱風凱米今天上午8時的中心位置在北緯26.2度，東經117.9度，即在馬祖的西方約200公里之處，以每小時17轉9公里速度，向西北轉北北西進行。

氣象署指出，最新氣象資料顯示，凱米過去3小時強度持續減弱，暴風圈也較縮小，目前中心在馬祖西方陸地，向西北轉北北西移動，對馬祖、金門、台灣北部海面及台灣海峽北部的威脅已解除。

不過，氣象署仍針對苗栗以南發布豪雨及大雨特報，受到颱風外圍環流及西南風影響，易有短延時強降雨，今天台中市、南投縣山區及嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣有局部大雨或豪雨。

苗栗至雲林、嘉義市、東南部地區、馬祖、金門及東部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，連日降雨注意坍方、落石、土石流及山洪暴發，沿海低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

根據氣象署觀測，23日凌晨0時至今天上午8時出現較大雨量地區為高雄市多納林道1838.5毫米，屏東縣尾寮山1584毫米，嘉義縣奮起湖1528.5毫米，宜蘭縣太平山1264毫米，台南市關山1245毫米，雲林縣草嶺1210毫米，南投縣杉林溪1029毫米。

出現較大陣風區域為花蓮、彭佳嶼14級，蘭嶼、蘇澳、東吉島13級，基隆12級，宜蘭、馬祖11級，新屋、台南、恆春、澎湖10級。

凱米颱風

延伸閱讀

中南部豪雨 花東今晚起大雨 氣象署示警：下周一可能有低壓逼台

颱風外圍環流及西南風影響 山區降雨持續

輕颱凱米海陸警解除！ 強度持續減弱 暴風圈縮小

凱米颱風外圍環流+西南風影響 豪大雨炸15縣市

相關新聞

整理包／26日停班停課資訊一覽 馬祖改全天、南台灣全放颱風假

；預計此颱風強度有持續減弱、暴風圈有縮小的趨勢。

影／彰化照常上班上課挨罵 王惠美臉書今早問候文如火上加油

凱米颱風造成彰化縣嚴重淹水，很多民眾要求今天能再度停班停課，避免危險及重建家園，但縣府昨晚仍宣布今天照常上班上課，造成縣...

凱米颱風外圍環流+西南風影響 豪大雨炸15縣市

凱米颱風外圍環流及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台中市、南投縣山區及嘉義縣、台南市、高雄市、...

距離凱米颱風遠為何高雄淹水嚴重？ 鄭明典1張圖解惑

凱米颱風昨天凌晨自宜蘭南澳登陸，4個小時後從桃園新屋出海。而遠在南部的高雄昨天持續性的超大豪雨，造成多處嚴重淹水，為何災...

輕颱凱米海陸警解除！ 強度持續減弱 暴風圈縮小

中央氣象署已於上午8時30分解除海上陸上颱風警報。根據氣象署最新氣象資料顯示，第3號颱風凱米上午8時的中心位置在馬祖的西...

嘉義縣市颱風假大逆轉同步放假 黃敏惠致歉：考量點很多

強颱凱米遠離，強勁西南氣流颱風尾掃到嘉縣市致災，連放2天颱風假，今天是否再放假，嘉義縣市府從宣布正常上班上課，山區鄉鎮放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。