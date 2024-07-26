颱風凱米海陸警解除 苗栗以南仍須防豪雨

颱風凱米持續遠離台灣，交通部中央氣象署今天上午解除海上陸上颱風警報，但仍針對苗栗以南發布大雨或豪雨特報，提醒民眾留意降雨。

根據氣象署觀測，颱風凱米今天上午8時的中心位置在北緯26.2度，東經117.9度，即在馬祖的西方約200公里之處，以每小時17轉9公里速度，向西北轉北北西進行。

氣象署指出，最新氣象資料顯示，凱米過去3小時強度持續減弱，暴風圈也較縮小，目前中心在馬祖西方陸地，向西北轉北北西移動，對馬祖、金門、台灣北部海面及台灣海峽北部的威脅已解除。

不過，氣象署仍針對苗栗以南發布豪雨及大雨特報，受到颱風外圍環流及西南風影響，易有短延時強降雨，今天台中市、南投縣山區及嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣有局部大雨或豪雨。

苗栗至雲林、嘉義市、東南部地區、馬祖、金門及東部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，連日降雨注意坍方、落石、土石流及山洪暴發，沿海低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

根據氣象署觀測，23日凌晨0時至今天上午8時出現較大雨量地區為高雄市多納林道1838.5毫米，屏東縣尾寮山1584毫米，嘉義縣奮起湖1528.5毫米，宜蘭縣太平山1264毫米，台南市關山1245毫米，雲林縣草嶺1210毫米，南投縣杉林溪1029毫米。

出現較大陣風區域為花蓮、彭佳嶼14級，蘭嶼、蘇澳、東吉島13級，基隆12級，宜蘭、馬祖11級，新屋、台南、恆春、澎湖10級。