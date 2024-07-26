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颱風外圍環流及西南風影響 山區降雨持續

中央社／ 台北26日電

交通部中央氣象署表示，受颱風凱米外圍環流及西南風影響，各地今天有局部短暫陣雨或雷雨，雲林以南、南投地區及台東山區降雨範圍較廣泛且較持續，有大雨或豪雨，苗栗至彰化可能有大雨。

氣象署指出，清晨颱風暴風圈脫離台灣本島，強度持續減弱，暴風圈也縮小，風雨稍微緩和，但仍受其外圍環流及西南風影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中雲林以南、南投地區及台東山區降雨範圍較廣泛且較持續，有大雨或豪雨，苗栗至彰化則有大雨發生的機率。

氣象署提醒，由於連日降雨且累積雨量偏多，山區須留意坍方、落石及土石流等危險，外出務必注意自身安全。

溫度方面，各地雲量偏多，北部高溫普遍為攝氏32至34度，其他地區約為28至32度；低溫則普遍為24至28度。

至於風浪，離島風力明顯偏強，澎湖、金門、馬祖有10至12級強陣風，基隆北海岸、苗栗至台南沿海空曠地區及蘭嶼、綠島有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及南投也有8至9級強陣風，請民眾特別注意。

另外，台灣附近各沿海（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖浪高仍有5米左右，並有長浪發生，請避免前往海邊活動；又適逢大潮，漲潮期間不利雨水排放，沿海低窪地區留意海水倒灌及積淹水。

凱米颱風

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