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豪雨續炸中南部山區 吳德榮：慎防災情加劇 下周有熱帶低壓靠近

終於要擺脫凱米颱風 氣象署上午8時30分解除海陸警

颱風凱米及外圍環流影響 台中等11縣市防豪雨

中央社／ 台北26日電

中央氣象署發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣已有超大豪雨，苗栗縣已有局部豪雨。

今天台中市、南投縣山區及嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣有局部大雨或豪雨，苗栗至雲林、嘉義市、東南部地區、馬祖、金門有局部大雨，其中連日降雨請注意坍方落石、土石流及山洪暴發，沿海低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

凱米颱風

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