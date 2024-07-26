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觀光危機…花蓮旅館業：暑假從沒這麼慘

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
蘇花公路和仁到崇德段因颱風強降雨多處崩坍，圖為164.4k公里處崇德段搶災工作。圖／公路局提供
蘇花公路和仁到崇德段因颱風強降雨多處崩坍，圖為164.4k公里處崇德段搶災工作。圖／公路局提供

四○三花蓮地震重創當地觀光，如今凱米颱風來襲，又再度衝擊東部鐵公路。花蓮旅館業者表示，由於台北往返花蓮的鐵公路中斷，昨天滯留在花蓮的旅客至少逾三百人，未來七天更有高達五成旅客來電退訂，截至月底訂房率僅剩百分之五，從沒見過這麼慘的暑假。四○三地震後，花蓮已有十八家旅館因難以營運而停業。

四○三地震震毀知名太魯閣國家公園景點，聯外道路也受衝擊，六月以來又因梅雨季，蘇花數度因土石流中斷道路，好不容易盼來了暑假旺季，卻又遇上凱米颱風，蘇花公路再度柔腸寸斷，台鐵東部幹線也難以倖免。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，在凱米颱風來襲前，花蓮七月受豐年祭加持，原已有百分之廿五訂房率，台鐵中斷後，未來七天五成旅客來電退訂，訂房率剩約百分之五，雖然八月退訂狀況還不多，但也僅有百分之十六。

張琄菡坦言，地震、颱風接連影響，從沒見過這麼慘的暑假，原本期待觀光署的振興補助能有幫助，但對外交通中斷，旅客想來也沒辦法，今年暑假可說非常不樂觀。

她提到，觀光署用於花蓮的振興補助有八億元，目前實施五十幾天，僅執行一億多元，等同幾萬人次旅客。而觀光署原定方案執行至九月，截至目前已過三分之一時間，卻僅用了八分之一經費，盼天候穩定後，希望在保障維修人員安全前提下，協調加開海運、空運，讓旅客進得來，也出得去。

凱米颱風 地震 太魯閣國家公園 蘇花公路 觀光署 豐年祭

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