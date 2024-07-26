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交通災難…台鐵5處重創 短期難修復

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
台鐵和仁隧道北口被大量土石淹沒。圖／民眾提供
台鐵和仁隧道北口被大量土石淹沒。圖／民眾提供

凱米颱風雖遠離，台鐵共出現五處災情，包括和仁及崇德三處土石淹沒軌道、小清水橋梁遭沖毀、南靖至後壁路基淘空。台鐵公司表示，小清水溪橋重建時程估計要五個月，今天將會同專家評估是否可先以東正線通行；至於北迴線（和仁｜崇德間）東正線預估最快今天搶通，西正線最快下周一前完成土石方清理。

剛遭○四○三地震重創的蘇花公路，昨出現大規模土石流中斷道路，蘇澳至和仁段今暫恢復通行，但和仁至崇德段受創嚴重，通車時程未定。

台鐵公司表示，北迴線小清水溪橋，西正線橋梁因溪水暴漲，遭土石沖毀四十公尺，重建時程估計約五個月，東正線今天將同顧問公司及專業技師進行安全評估，決定是否能以東正線單線雙向運轉；至於和仁｜崇德間，受土石流影響，淹沒東西正線軌道各約二五○公尺，土石方量約二萬一五○○立方公尺，預估東正線搶通需廿四小時，西正線完成土石方清理約七十二小時。

縱貫線八掌溪橋（南靖｜後壁），受溪水暴漲影響，路基遭沖刷約卅公尺，導致鋼軌變形。台鐵表示，預估修復時間約九十六小時，路線搶通前，嘉義=新營間將以公路接駁因應。

台鐵員工透露，和平、和仁及崇德站最嚴重。由於上方的蘇花公路同樣遭土石覆蓋，若公路未清除完畢，土石仍會持續掉落到下方軌道，雙邊同時搶修恐是一大工程。公路及國道多處路段昨也發生積淹水及大規模土石流，公路局統計，截至昨晚八時，共有廿一處道路災阻。

凱米颱風 台鐵 國道 土石流 蘇花公路

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