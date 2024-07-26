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台南關廟民眾 撐竹竿逃難

聯合報／ 地方社會中心／連線報導
凱米颱風帶來豪大雨造成嘉義八掌溪暴漲，圖為溪水幾乎觸及彌陀映月橋。記者李宗祐／攝影
凱米颱風帶來豪大雨造成嘉義八掌溪暴漲，圖為溪水幾乎觸及彌陀映月橋。記者李宗祐／攝影

凱米颱風昨天清晨雖已出海，但受颱風環流及西南風旺盛水氣影響，雲嘉南一整天雨勢不斷，台南市各區廿四小時雨量幾乎均超過三百毫米，幾乎處處都傳出淹水災情，台南與嘉義交界八掌溪潰堤，都有民眾受困，由消防人員協助撤離；彰化縣大城鄉濁水溪出海口土堤昨天被沖破，縣政府和鄉公所協力勸導低窪地區居民撤離。

台南市後壁區與嘉義交界的八掌溪漫堤淹沒低窪社區，白沙屯社區有二處民宅傳出水淹到二樓，警義消協助八人脫困；鄰近高雄的關廟龜洞低窪區淹水逾一百八十公分，住戶幾乎滅頂，撐著竹竿走出來。

嘉義縣八掌溪溢堤，水上鄉、鹿草村等共四十五處淹水，水上鄉內溪村水深最高二二五公分，阿里山、竹崎鄉等山區道路中斷，共五十六條道路因淹水及土石流中斷。

雲林縣截至昨晚八時，撤離近二百人，積淹水十公分以上地區逾七十處，全縣廿鄉鎮僅古坑鄉、林內鄉無淹水地區。

凱米颱風 土石流

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