港都變水都 高雄人驚呼八八風災再臨

凱米颱風挾帶暴雨，造成高雄市一一九條區域排水系統跟廿五座滯洪池水位全滿，愛河及南部多條溪流滿溢，多處淹水，市民形容港都變水都、道路變小河，大樓地下室也變成滯洪池，造成不少汽機車拋錨、泡水，也有民宅淹水，居民忙著把電器、家具墊高；高雄旗山還發生土石流灌入民宅，造成一對老夫妻一死一傷，山區民眾驚恐，直呼「好像十五年前的八八風災！」

高雄一夜狂風暴雨，多處地區發布淹水警戒，有民眾半夜接獲國家級警報，嚇得一夜難眠。林園區中門里一處社區，住戶門前淹成二條小河，陳姓市民形容，很有十多年前莫拉克風災的氣氛。

田寮區小滾水地區昨天清晨淹水達二點三五公尺，月世界人文協會總幹事朱裕寬說，月球路土雞城及西德里一帶嚴重淹水，甚至淹到二樓高。居民自嘲月世界變水世界。

美濃降雨量驚人，美濃湖暴漲，湖水溢過環湖步道，淹到一旁住家庭院，已分不清湖畔及庭院的界線，更有水淹民宅的畫面傳出，幾乎一半都泡在水裡，損失慘重。

鳳山人自嘲：湖景第一排

燕巢區海城社區水淹約一樓高，居民表示，昨天早上開始淹水後就沒有退過，真的變「海城」了；鳳山文山社區的黃教授說，「凱米把我家升級成湖景第一排」。

左營區桃子園路積水如小河，住戶說「這裡以前沒淹得這麼嚴重過」。小港區文寧街淹水漫進大樓，三民區明誠一路與大豐一路積水約卅公分，騎樓下的機車泡在水中，大水沖入大樓地下室，住戶直叫「地下室完蛋了，大進水！」

逢雨必淹水的岡山區嘉興里昨有一百多戶民宅進水，嘉興路甚至淹水超過小腿肚；居民嘆「馬路可以開船了！」

南投市區軍功橋、小溪橋到內轆地區都傳淹水，堤防外上百輛汽車泡水。記者黃仲裕／攝影

車卡積水熄火 挖土機救出

楊姓女子說，半夜當地開始淹水，昨天早上發現黃濁泥水沖進一樓，家具和電冰箱、洗衣機都泡水。林姓男子開車要到醫院回診，行經興隆街時，汽車因道路積水熄火受困車內，民眾見狀駕挖土機用車斗將林男救出。

國道十號燕巢交流道南向北車道也積水約卅公分，有汽車因積水拋錨；鼓山區華榮路中午開始淹水，幾分鐘內積水深度就超過膝蓋，車輛經過濺起的水花超過一層樓高，居民說，當地從沒淹水這麼嚴重。

「第一次看到典寶溪倒灌」

昨天下午二時多岡山區的典寶溪滿水位，溪水滿出堤防，漫流到附近白米里鹽埔社區白米路、鹽埔路，路段淹水達五十至八十公分。居民說，第一次看到典寶溪水倒灌，太恐怖了。鼓山美術館豪宅區附近的翠華路積水如黃泥河，鼓山警分局前水深及腰，愛河沿岸的行政區也因愛河滿溢，多處水深到膝蓋。

高雄市卅七名師生參與夏令營受困美濃山區，晚間國軍派車深入山區救出。旗山後厝巷昨有民宅遭土石流灌入，七十多歲的李姓夫妻被泥流淹沒，李妻成功脫困送醫，但丈夫當場死亡。