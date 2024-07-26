凱米釀全台5死531傷…雨炸中南部 高雄重創

凱米颱風帶來超大豪雨襲擊台灣中部及南部，高雄受創最重，從市中心到郊區多處嚴重淹水。全台因風災釀五死五三一傷，停電戶數最高達八十一萬七九五一戶。賴清德總統今天一早將南下高雄勘災。

凱米颱風對高雄造成二○○九年八八風災後最嚴重災情，高雄市長陳其邁昨晚先表示除八個較偏遠區域停班停課，其餘區域今天正常上班上課，在龐大民怨湧入他的臉書抱怨後，高雄市改宣布今天繼續停班停課，台南、屏東等多個縣市跟進。

昨天凌晨凱米颱風中心登陸宜蘭，昨晚七時在大陸福建沿海登陸，期間移動緩慢，暴風圈籠罩嘉義以北、澎湖、馬祖及金門，各地風雨持續，多個縣市因暴雨淹水災情嚴重，颱風預計今天上午十時脫離台灣近海。全台積淹水災情總計二三八一件，截至昨晚八時積水未退一九七九件。

高雄一家小北百貨貨架上的商品泡水散落一地，恐怕只能報廢。記者劉學聖／攝影

中央氣象署昨將南部累積雨量台南至屏東平地，由原六百至九百毫米調升至八百至一二○○毫米。高雄市積淹水一○○四處，副市長林欽榮昨與中央災害應變中心視訊時，請求中央支援五十台抽水機，國軍調派一二七人及車輛協助。

彰化縣副縣長林田富表示，彰化縣停電最高二萬四千戶；濁水溪昨天上午七時水位一度到達警戒線，下午一時卅八分海潮下降，預防性撤離卅四人。南投縣長許淑華說，仁愛、信義及水里鄉淹水情況較嚴重，共撤離九四四人，山區降雨量仍大，今天仁愛及信義鄉繼續停班停課，埔里鎮守城橋去年因卡努颱風受損，先做一條便橋，這次被沖毀。

中央災害應變中心指出，高雄市旗山區後厝巷民宅昨遭土石流灌入，李姓夫妻二人被泥流淹沒，李妻脫困，但七十八歲丈夫當場死亡；台南市一名六十五歲男子自家修繕摔落送醫不治；雲林縣七十五歲男子騎機車外出購物，返家途中因掉落樹枝摔倒不治，這三人是昨天風災新增死者。