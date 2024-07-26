高市水利局：排水工程有極限

凱米颱風昨遠離台灣，但外圍環流及西南氣流挾帶大量雨勢，重創中南部，二○○九年的莫拉克颱風也曾重創南台灣。根據氣象署統計，以高雄測站為例，莫拉克颱風於二○○九年八月五日至十日，當中廿四小時累積雨量高達五三七點五毫米；凱米颱風從昨晚零時至晚間九時卅分，累積雨量達五五二點五毫米。

高市水利局副局長蔡易勳說，高雄市的治水策略是上游保水、中游減洪、下游防洪，之前的治水策略依照保護標準執行，但這次凱米颱風的雨量超過整個保護標準，才會造成市區多處淹水。高市水利局坦言，排水工程防護有極限，後續將輔導易淹水地區成立自主防災社區，藉由導入非工程改善方法，加強防災。

屏科大名譽教授丁澈士表示，滯洪池的容量標準有設計極限，凱米颱風三小時時雨量就已超過高雄滯洪池設計標準，不淹也難。長遠之計，若能增設資源型滯洪池，一來可以拉長滯洪的時間，同時也有乾淨的水可用。