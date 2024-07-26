聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市水利局：排水工程有極限

聯合報／ 記者胡瑞玲王勇超王昭月／連線報導

凱米颱風昨遠離台灣，但外圍環流及西南氣流挾帶大量雨勢，重創中南部，二○○九年的莫拉克颱風也曾重創南台灣。根據氣象署統計，以高雄測站為例，莫拉克颱風於二○○九年八月五日至十日，當中廿四小時累積雨量高達五三七點五毫米；凱米颱風從昨晚零時至晚間九時卅分，累積雨量達五五二點五毫米。

高市水利局副局長蔡易勳說，高雄市的治水策略是上游保水、中游減洪、下游防洪，之前的治水策略依照保護標準執行，但這次凱米颱風的雨量超過整個保護標準，才會造成市區多處淹水。高市水利局坦言，排水工程防護有極限，後續將輔導易淹水地區成立自主防災社區，藉由導入非工程改善方法，加強防災。

屏科大名譽教授丁澈士表示，滯洪池的容量標準有設計極限，凱米颱風三小時時雨量就已超過高雄滯洪池設計標準，不淹也難。長遠之計，若能增設資源型滯洪池，一來可以拉長滯洪的時間，同時也有乾淨的水可用。

凱米颱風

延伸閱讀

影／凱米降雨超越莫拉克 防洪設施無效...高雄大淹水

凱米肆虐...高雄鬧嚴重水患 陳其邁曝致災原因：像莫拉克加上凡那比

高雄供水沒問題？高屏溪濁度像泥流 台水前老董：驗證伏流水工程成果

超越莫拉克...凱米橫掃高雄全市「泡雨中」 山區累積雨量破1300毫米

相關新聞

整理包／凱米颱風大雨狂下！屏東也改口跟進、南台灣全放颱風假 26日停班停課資訊一覽

凱米颱風已於今（25）日上午出海，最快晚間解除陸上警報，但中南部持續降下豪大雨，多處傳出淹水災情。根據中央氣象署的風力預測和雨量預測資料顯示，仍有部分縣市達到停班停課標準。是否有縣市連續3天放颱風假？

凱米釀全台5死531傷…雨炸中南部 高雄重創

凱米颱風帶來超大豪雨襲擊台灣中部及南部，高雄受創最重，從市中心到郊區多處嚴重淹水。全台因風災釀五死五三一傷，停電戶數最高...

南台灣大淹水 千億前瞻計畫治水打水漂？

凱米颱風襲台，嘉義縣、台南市、高雄市傳出淹水災情，三處皆為前瞻建設特別預算中治水的重點地區。國民黨立委認為，政府必須清楚...

冷眼集／治水績效 一場大雨見真章

從陳水扁、馬英九到剛卸任的蔡英文三任總統，投入治水近廿年，中央與地方編列的治水經費超過一兆，尤其前瞻的三期水環境建設計畫...

港都變水都 高雄人驚呼八八風災再臨

凱米颱風挾帶暴雨，造成高雄市一一九條區域排水系統跟廿五座滯洪池水位全滿，愛河及南部多條溪流滿溢，多處淹水，市民形容港都變...

曾文水庫四路放水 洩掉1座南化水庫水量

凱米颱風挾帶豐沛降雨，台南曾文、南化、烏頭山等主要水庫都灌飽，曾文水庫基於防洪安全，啟動調節性放水，前天下午6時起至昨天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。