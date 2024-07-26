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南台灣大淹水 千億前瞻計畫治水打水漂？

聯合報／ 記者陳熙文屈彥辰林銘翰／台北報導
馬路噴泉 凱米颱風昨挾帶暴雨，整個高雄市區幾乎泡水，左營區馬路冒出噴泉。記者劉學聖／攝影
馬路噴泉 凱米颱風昨挾帶暴雨，整個高雄市區幾乎泡水，左營區馬路冒出噴泉。記者劉學聖／攝影

凱米颱風襲台，嘉義縣、台南市、高雄市傳出淹水災情，三處皆為前瞻建設特別預算中治水的重點地區。國民黨立委認為，政府必須清楚把納稅人的錢花在哪裡，不能單以雨量太大作為淹水的藉口。

我國自二○○六年扁政府啟動「易淹水地區水患治理計畫」八年八百億治水、後加碼到一一六○億，二○一四年馬政府再投入六六○億進行「流域綜合治理計畫」；蔡政府上台再於二○一七年動用前瞻特別預算中一三五六億投入「水環境建設—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，根據行政院主計總處二○二一年統計數字，中央與地方廿年來編列的治水經費超過一兆。

根據「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別決算審核報告」，前三期水環境建設相關補助中，件數與補助金額都以高雄市、台南市和嘉義縣名列前茅。除了治水工程，若單看縣市管河川及區域排水整體改善計畫，第一線補強城市防洪排水的「應急工程」，高雄市、台南市、嘉義縣的工程經費也居冠。

二○一九年起，中央地方六年來共核定近八十億元整治各地的應急工程，其中有超過卅億元投入高雄市（十一點七九億餘元）、台南市（十一點一億餘元），和嘉義縣（九點七六億餘元），比率逾四成。

國民黨立委王鴻薇說，前瞻計畫預算花納稅人的錢，應講清楚做了哪些事情，現在卻動輒以降雨太多造成淹水為藉口。

王鴻薇說，高雄市是否有做好疏濬、落實視察抽水站？且這次竟有停車場出現人牆擋水，以台北市來說，若有淹水之虞可到特定地方取沙包，不懂為何高雄會出現這種情況？

國民黨立委陳菁徽說，中央政府對外宣傳淹水事件減少，偏偏這次中南部多處溢堤、大規模淹水，中央花大錢，受災民眾還要被傷口上灑鹽，政府應該道歉，不實資訊也應下架。

民進黨立委賴瑞隆昨提到，過去幾個易積淹水地點，滯洪池抽水機建置已大幅改善，高雄市廿四個滯洪池未來必須再升級，以面對極端氣候

民眾黨立委張啓楷表示，前瞻計畫治水包含工程進度、施工品質與預算執行成效等，是否達到效果應被檢核。

國民黨高雄市議員白喬茵表示，不少市民質疑，上次淹這麼嚴重是在莫拉克風災，為何十幾年過去，淹水的地方還是淹？前瞻預算用到何處去了？

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