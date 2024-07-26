連2天颱風假 雙北風雨小遭疑誤判

凱米颱風襲台，罕見連2天全島放假，不少地方首長因颱風假深夜急轉彎被罵翻，雙北昨則遭質疑錯估情勢，風雨未如預期，也未傳出重大災情。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜昨都說，放颱風假有一套標準，以市民安全為最大考量。

行政院行政院發言人陳世凱昨表示，中央已將最專業的氣象資訊提供給地方政府，作為隔天是否放假的決策參考，相關作法行之有年。

豪雨狂灌中南部，加上適逢大潮，高雄多處泡在水裡，台北、新北則是兩樣情，雨勢明顯緩和，百貨商場、影城中午起陸續營業，新北市板橋大遠百、新莊宏匯廣場湧入購物、用餐人潮。

記者走訪板橋大遠百，不少民眾逛街、吃飯，B1美食街各店都有排隊人潮；李姓大學生說，電影院排隊人潮多，要比平常多花20分鐘左右才買到吃的。

北市一家影城售票口隊伍更排了好幾圈；KTV下午熱門包廂更早被訂滿，現場最快要半小時才有位子，熱門分店更要等到傍晚過後。

台北京站百貨下午2時才開門，美食街業者也說，人潮甚至比一般假日還多人。

前立委郭正亮質疑，兩天颱風假台灣就要蒸發400億元，認為放假壓力不該全由地方首長扛，應重新制定規定。對此，蔣萬安說，颱風假是要確保市民安全，及讓民眾做好防颱準備，不希望因造成任何不幸或受傷，這都是最優先考量。

對於連放兩天颱風假，蔣萬安說，風力、雨勢當然是評斷放假與否的標準，還有各方因素要考量，包括基北北桃四市跨縣市通勤人口非常多，都要綜合評估；至於決策則不會有壓力。

侯友宜說，放颱風假長年來都有一套標準，中央、地方一起合作，中央標準出來後地方做研判，經過討論以市民安全做最大考量，已行之多年，每個首長是以市民安全為優先。