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馳援救災 雙北桃園台中待命

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
台北市長蔣萬安（中）昨前往災害應變中心，進行凱米颱風第4次工作會報。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨前往災害應變中心，進行凱米颱風第4次工作會報。記者曾學仁／攝影

嘉義、彰化、雲林、高雄、台南陸續傳出淹水災情，雙北及桃園、台中4都市長昨齊聲表示同島一心，願意協助受災縣市救災，只要中央需要調度，抽水機等救災設備「隨時出發馳援」。

台北市長蔣萬安昨指示消防局長莫懷祖主動聯繫災情嚴重縣市，表達協助救災，雙北市府也同步盤點救災機具、設備等資源，呈報中央調度，支援災情嚴重縣市。

北市府應變中心昨下午5時30分接獲來電，嘉義市興村里請求支援3台12吋抽水機，蔣萬安已致電嘉義市長黃敏惠，並指示工務局調集機具和人力前往支援。消防局長莫懷祖隨後也向彰化、雲林、高雄、台南4縣市消防局長表達全力支援救災，機具供中央統一調派運用。

新北市長侯友宜也要求消防局及水利局盡速盤點資源，供中央調度，中央回覆目前需要抽水機，水利局已立即回報可支援數量。

桃園市長張善政昨晚說，除聯繫許多受災縣市表達協助之意，桃園市救災團隊隨時出發馳援，台中市長盧秀燕也說，中央向中市府請求支援，因南部淹大水需要抽水機，中市經盤點可支援5部大型抽水機，隨時可出動；消防局也表示，只要南部縣市提出支援，即可出動。

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